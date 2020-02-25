Независимая журналистка: Один из «свидетелей» пришел на заседание в нетрезвом состоянии 3 25.02.2020, 10:26

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Алина Скребунова

Алина Скребунова рассказала о казусах могилевского «правосудия».

Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского из Могилева судят по ч. 2 ст. 22.9 КоАП («Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ»). Заседание по делу Алины Скребуновой перенесли на 4 марта, сообщает «Белсат».

Алину Скребунову и Александра Сидоревского судят за сюжет о 50-летии троллейбусного парка в Могилеве. Материал вышел в эфире телеканала «Белсат». Милиционеры посчитали, что журналисты нарушили ч. 2 ст. 22.9 КоАП («Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ»). Наказание за данное нарушение предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (540–1350 рублей).

«Один из свидетелей пришел на заседание в нетрезвом состоянии. А я не признаю своей вины. Поэтому судья постановила опросить этого свидетеля, поскольку он проходит по делу. Вообще долго тянулось заседание. В результате судья выписала повестку на 4 марта и перенесла оглашение приговора», – рассказала «Белсату» Алина Скребунова.

После того, как журналистка вышла из зала суда, ей вручили еще одну повестку.

«Меня снова будут судить по этой же статье, но по другому делу. Если сегодняшнее дело начал Октябрьский РОВД, то следующее – уже Ленинский РОВД», – говорит Алина Скребунова.

Журналистку и оператора задержали 8 февраля в Могилеве, когда они направлялись на освещение протеста водителей, которые возмутились ростом цен на топливо. В РОВД Алине Скребуновой и Александру Сидоревскому выписали повестки с требованием явиться в суд.