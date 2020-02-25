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В Беларуси усилен санэпидемнадзор из-за коронавируса

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  • 25.02.2020, 10:58
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В Беларуси усилен санэпидемнадзор из-за коронавируса

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 542 человека.

Министерство здравоохранения Беларуси с 24 февраля усилила санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, сообщила пресс-служба ведомства, пишет racyja.com.

«Организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Италии, и медицинское наблюдение за ними. Внесены дополнения в «Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19», предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, прибывающих из закрытых на карантин стран, - говорится в сообщении ведомства. - В том числе усиленные меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в национальном аэропорту Минск. Минздрав Беларуси рекомендует своим гражданам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин».

В релизе отмечается, что сегодня глава Министерства здравоохранения Владимир Караник провел совещание, в котором приняли участие заместители министра спорта и туризма. Чиновники уточнили график пребывания в Беларуси иностранных спортсменов, обсудили вопросы перемещения делегаций во время международных соревнований, разработали план, предусматривающий «дополнительные мероприятия» для спортсменов и членов делегаций.

На 24 февраля через санитарный контроль на госгранице Беларуси прошли 568 519 человек, в том числе 1 137 человек, находившихся в Китае в течение предыдущих 14 дней. У 27 человек обнаружены симптомы респираторного заболевания, результаты лабораторного исследования отрицательные.

Всего с симптомами острой респираторной инфекции выявлено 82 человека, которые ранее находились в Китае. Все они госпитализированы в инфекционные стационары, где получили необходимую медпомощь и прошли через лабораторные исследования. «В шести случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в одном случае - другие респираторные вирусы, в шести случаях - микаплазма, в одном случае - микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микаплазма). В 68 случаях - результаты исследований на вирусы отрицательные», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сейчас в стране под медицинским наблюдением находятся 542 человека. В отношении 712 лиц медицинское наблюдение завершено.

Недавно в Беларусь прибыли 325 студентов из КНР, обучающихся в белорусских вузах. «Из них 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение завершено», - сообщила ведомства.

На 24 февраля в ЗАО «Белорусский национальная биотехнологическая корпорация» прибыло 196 работников из КНР, в индустриальный парк «Великий камень» - 69. Они временно изолированы в отдельные помещения и находятся под медицинским наблюдением. «Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют», - подчеркнула пресс-служба.

По информации Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 8:00 24 февраля зарегистрировано 77 262 случая заболевания. Объявлено о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом в провинциях Юньнань и Гуйчжоу с первого (наивысшего) уровня к третьему, Гуандун и Шаньси - с первого до второго. Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонин.

Подтвержден 2 101 случай заболевания в 28 странах (Австралия, Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Ливия, Малайзия, Непал, ОАЭ, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония).


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