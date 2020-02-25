закрыть
25 февраля 2020, вторник, 13:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Китае нашли водоросль, которой миллиард лет

2
  • 25.02.2020, 11:11
  • 1,450
В Китае нашли водоросль, которой миллиард лет

Находка натолкнула ученых на открытие.

На севере Китая обнаружили зеленую водоросль в породе возрастом в миллиард лет. Как полагают ученые, именно тогда и появились зеленые водоросли, ближайшие родственники высших растений, пишет N+1.

Водоросли дали имя Proterocladus antiquus. Исследователи отмечают, что окаменелость сохранилась гораздо лучше предыдущих находок, и ее удалось изучить под микроскопом. Оказалось, что ученые имеют дело с достаточно сложной водорослью, у которой сформировался ветвящийся многоклеточный таллом (тело водоросли) размером до 3 мм в высоту.

Прежде считалось, что зеленые водоросли возникли позже. Авторы работы полагают, что находка поможет уточнить датировки.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников