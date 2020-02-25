В Китае нашли водоросль, которой миллиард лет 2 25.02.2020, 11:11

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Находка натолкнула ученых на открытие.

На севере Китая обнаружили зеленую водоросль в породе возрастом в миллиард лет. Как полагают ученые, именно тогда и появились зеленые водоросли, ближайшие родственники высших растений, пишет N+1.

Водоросли дали имя Proterocladus antiquus. Исследователи отмечают, что окаменелость сохранилась гораздо лучше предыдущих находок, и ее удалось изучить под микроскопом. Оказалось, что ученые имеют дело с достаточно сложной водорослью, у которой сформировался ветвящийся многоклеточный таллом (тело водоросли) размером до 3 мм в высоту.

Прежде считалось, что зеленые водоросли возникли позже. Авторы работы полагают, что находка поможет уточнить датировки.