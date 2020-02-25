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Польша по уровню богатства граждан опередила еще одну страну Западной Европы

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  • 25.02.2020, 11:25
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Польша по уровню богатства граждан опередила еще одну страну Западной Европы
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Доходы на душу населения выросли.

Польша, через 30 лет после падения коммунизма и начала рыночных реформ, по уровню дохода на душу населения в прошлом году опередила еще одну страну Западной Европы - Португалию.

Как передает eurointegration.com.ua, об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные МВФ.

Уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году в Польше составил $33 991, немного больше, чем в Португалии ($33 665). Грецию Польша обошла еще четыре года назад.

Газета отмечает, что, по прогнозам МВФ, в этом году экономика Португалии будет развиваться в темпе 1,6 процента против 3,1 процента в случае польской экономики.

Португалию, как и Польшу, опередила Венгрия. "Чехия ($38,8 тыс.) приблизилась к уровню Италии ($40,4 тыс.). Власти в Риме не смогли преодолеть экономическую стагнацию в течение четырех десятилетий, тогда как чешская экономика развивается достаточно быстро. Однако большим вызовом для стран нашего региона будет достичь уровня Испании ($41,6 тыс.), которая (важный знак) в прошлом году стала богаче Италии", - говорится в материале.

Россия ($ 29,6 тыс.) опустилась ниже Греции ($ 30,2 тыс.), А Беларусь ($ 20,6 тыс.) уже оказалась беднее Мексики ($ 20,9 тыс.). Украина ($ 9,7 тыс.) лишь немного обходит Марокко ($ 9,2 тыс.).


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