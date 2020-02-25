«Баста!»: Вдумайтесь в эту цифру 2 25.02.2020, 11:34

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Беларусь опять стала лидером среди стран бывшего СССР по степени обесценивания национальной валюты.

Курс доллара 22—24 февраля находится на историческом максимуме — 2,212 рубля. Без учета деноминаций 1994 (1:10), 2000 (1:1.000) и 2016 (1:10.000) годов курс составляет 221.200.000 рублей, пишет Telegram-канал «Баста!».

221.200.000 рублей! Вдумайтесь в эту цифру, когда в очередной раз услышите от Лукашенко слова про стабильность и процветание.