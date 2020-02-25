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Назначены новые первые заместители в КГБ и МВД

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  • 25.02.2020, 11:59
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Назначены новые первые заместители в КГБ и МВД

Соответствующий указ подписал Лукашенко.

Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел, передает корреспондент БелТА.

Сергей Теребов, который до настоящего времени занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.


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