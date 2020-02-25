Три мартовских зарубежных закона, которые важны для белорусов 2 25.02.2020, 12:06

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Фото: БелТА

Они приняты в Германии, Эстонии и РФ.

В марте Россия разрешит электрошокеры своей транспортной полиции, Эстония начнет платить пенсии белорусам, а Германия вводит новый закон для иммигрантов, пишут naviny.by.

Россия

Новшество. Транспортной полиции РФ разрешено применять электрошокеры.

Дата вступления в силу. 2 марта 2020 года.

Основание. Изменения в статью 12-3 федерального закона «О транспортной безопасности».

Детали. Транспортная полиция получила право приобретать, хранить и использовать электрошоковые устройства и искровые разрядники российского производства.

Речь идет об устройствах мощностью до 9 Дж/сек.

Электрошокеры будут применяться для защиты объектов транспортной инфраструктуры (от самолетов до метрополитена) и их пассажиров.

Это возможно в случаях, когда транспортной полиции приходится отражать нападение на эти объекты или задерживать лиц, которые совершают преступления или правонарушения.

Электрошокеры и искровые разрядники запрещено применять к женщинам с видимыми признаками беременности, лицам с явными признаками инвалидности и малолетним.

Исключение составляют случаи, когда эти лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью работников транспортной полиции и пассажиров.

При этом транспортная полиция должна оказывать первую помощь лицам, которые получили телесные повреждения от электрошокера.

Примечание. Транспортная полиция в России вооружена огнестрельным оружием, но использовать его нельзя, поскольку транспорт — зона массового скопления людей.

Эстония

Новшество. Белорусы получат пенсию за работу в Эстонии.

Дата вступления в силу. 1 марта 2020 года.

Основание. Договор о социальном обеспечении между Беларусью и Эстонией.

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Детали. По условиям договора обе страны платят пенсию работникам за стаж, полученный на их территории после 31 декабря 1991 года.

За работу по 31 декабря 1991 года на территории бывшего СССР (Белорусской ССР и Эстонской ССР) пенсию выдает государство, где гражданин постоянно проживает в момент обращения за пенсией.

Выплачивается пенсия ежеквартально (в последнем месяце квартала) на территории той страны, где проживает получатель пенсии.

В договоре сказано, что пенсия начисляется в денежной единице государства, на территории которого живет получатель пенсии, согласно официальному обменному курсу валют, установленному Нацбанком и Европейским центробанком на дату составления данных о выплате пенсий.

Пенсии, которые были назначены до вступления этого договора в силу, то есть до 1 марта 2020 года, могут быть пересмотрены, если пенсионер подаст заявление об этом.

Примечание. Помимо Эстонии, договоры о социальном обеспечении Беларусь заключила с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном и Чехией. Сейчас ведется ратификация такого договора с Польшей.

Германия

Новшество. Германия ввела новые правила на рынке труда.

Дата вступления в силу. 1 марта 2020 года.

Основание. Закон об иммиграции квалифицированных рабочих (Fachkräfteeinwanderungsgesetz).

Детали. Закон призван, прежде всего, упростить признание полученного в других странах профобразования и вузовских дипломов.

Он позволяет иностранцу с подтвержденной квалификацией, который владеет немецким языком, полгода свободно жить в Германии в поисках работы. Главное, чтобы человек имел деньги на это время.

Немецкие чиновники обещают упростить выдачу виз таким лицам. Когда иностранцы получат работу, их работодатели помогут им повысить уровень владения немецким языком, найти жилье, адаптироваться к жизни в Германии.

При этом новый закон об иммиграции лишает обладателей немецких и европейских паспортов преимуществ перед мигрантами при устройстве на работу.

Работодателям в Германии, которые нанимают иностранцев, больше не нужно доказывать, что подходящих кандидатов на эту работу не было среди граждан Евросоюза, в том числе среди самих немцев.

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В результате так называемая проверка приоритетности профессии на рынке труда отменена. Главным по-прежнему остается условие о наличии образования, которые признано в Германии.

Эти изменения законодательства важны, прежде всего, для обладателей дипломов о среднем образовании. Ведь специалисты с высшим образованием и дипломами, полученными за пределами Евросоюза, могли въезжать в Германию по упрощенной процедуре и до 1 марта 2020 года. Однако и для них закон об иммиграции квалифицированных рабочих содержит немало интересного.

Например, если в немецкой классификации нет специальности, которая соответствует диплому о высшем образовании иностранца, он может подобрать приближенную к ней из списка профессий, которые получают в средне-специальных учебных заведениях.

Примечание. Закон направлен на привлечение в Германию в том числе IT-специалистов, медсестер, электротехников, металлургов.