закрыть
25 февраля 2020, вторник, 13:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Британка в метро спела оскароносную песню и стала звездой Сети

3
  • 25.02.2020, 12:19
Британка в метро спела оскароносную песню и стала звездой Сети

Блогер попросил незнакомку в метро спеть песню Леди Гаги «Shallow».

16 февраля британский блогер Кевин Фрешуотер опубликовал в «Фейсбуке» видео «Закончи песню», пишет «Медуза». В нем Фрешуотер подходит к незнакомым людям на улице, начиная петь разные композиции, и предлагает их продолжить. Последняя героиня видео — женщина из метро, которую он просит спеть оскароносную песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась». И она поет, да еще как!


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников