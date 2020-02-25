Британка в метро спела оскароносную песню и стала звездой Сети 3 25.02.2020, 12:19

Блогер попросил незнакомку в метро спеть песню Леди Гаги «Shallow».

16 февраля британский блогер Кевин Фрешуотер опубликовал в «Фейсбуке» видео «Закончи песню», пишет «Медуза». В нем Фрешуотер подходит к незнакомым людям на улице, начиная петь разные композиции, и предлагает их продолжить. Последняя героиня видео — женщина из метро, которую он просит спеть оскароносную песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась». И она поет, да еще как!