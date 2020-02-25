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В Германии вновь зафиксирован профицит общественных бюджетов

  • 25.02.2020, 12:29
В Германии вновь зафиксирован профицит общественных бюджетов

Это произошло благодаря строительному буму, росту зарплат и увеличению налоговых поступлений.

В 2019 году в Германии снова зафиксирован профицит общественных бюджетов. По итогам года этот показатель составил 49,8 млрд евро, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 25 февраля. По его данным, доходы превысили расходы восьмой раз подряд, сообщает dw.com.

Профицит отмечен в бюджетах всех уровней - федеральном, земельных, коммунальных, а также в кассах обязательного социального страхования. В целом этот показатель составляет 1,4 процента внутреннего валового продукта.

Профицита удалось достичь в том числе благодаря буму в строительном секторе, а также увеличению налоговых поступлений, чему способствовали благоприятная ситуация на рынке труда и растущие зарплаты. При этом экономика ФРГ в 2019-м выросла лишь на 0,6 процента. Это обусловлено торговыми конфликтами и ослаблением мировой экономики.

В Германии профицит общественных бюджетов растет уже несколько лет подряд. Так, в 2015 году он составил 19,4 млрд евро, в 2016-м - 23,7 млрд евро, в 2017-м - 36,6 млрд евро, а годом позднее достиг рекордного значения в 62,4 млрд евро.


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