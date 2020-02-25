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Алесь Круткин выходит на свободу после месяца ареста

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  • 25.02.2020, 12:31
Алесь Круткин выходит на свободу после месяца ареста
Алесь Круткин

Активиста «Европейской Беларуси» должны освободить 26 февраля в 15.30 из Витебского ИВС.

Завтра выходит на свободу известный видеоблогер Алесь Круткин. 30 суток он провел в ИВС города Витебска, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Напомним, 27 января активистов «Европейской Беларуси» Наталью Спиридонова и Алеся Круткина задержали и доставили в РОВД Октябрьского района Витебска, где обвинили в расклеивании листовок «Калгаснай дыктатуры — баста!». На них составили протоколы по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы на следующий день их судить. Тогда Алесь Круткин был отправлен в ИВС, а Наталью Спиридонову освободили под подписку. Но тут же активистку увезли в другое, Первомайское РОВД, где на нее был составлен второй протокол по статье 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). В результате все административные дела переквалифицировали на ст. 23.34 КоАП (нарушение законодательства о массовых мероприятиях).

Еще одно дело за расклейку листовок против активистов рассмотрел суд Первомайского района Витебска. Решение было оглашено 13 февраля, по которому активисту назначили дополнительные 15 суток ареста.


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