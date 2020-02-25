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Зов Гааги все ближе

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  • Телеграмм-канал «Серпом По»
  • 25.02.2020, 13:06
  • 1,362
Зов Гааги все ближе

Маленькая сенсация.

Прокурор из Нидерландов Фред Вестербеке сказал сегодня в интервью CBS, что у него нет сомнений, что рейс MH-17 был сбит из установки, принадлежащей 53-ей бригаде вооруженных сил России в Курске. Сомнений нет в том числе и потому, что у следствия есть свидетель, видевший запуск ракеты.

Вестербеке обвинил власти России в том, что за прошедшие пять лет они ни разу не оказывала помощи в расследовании.

Он также сказал, что на следующий же день после трагедии власти России должны были сказать «мы совершили ошибку».

Это слова разумного человека.

Но власти России сделаны из другого – преступного - материала. Они будут врать, изворачиваться даже тогда, когда будут прижаты к стенке неопровержимыми доказательствами. Будут переводить ответственность на других - на Украину, не закрывшую небо над войной, которую развязал внизу, на земле, Путин. Станут, наконец, врать гражданам России, что мы ни в чем не виноваты, а суд на Западе пристрастный. Они это уже делали в истории с государственной системой допинга, устроенной в России. Мы наблюдали эти приемы.

Но по существу прокурор Вестербеке совершенно прав. Лучшее, что мог сделать Путин - сразу признать, что «Боинг» сбит российской армией, сделано это по ошибке. Правда, тогда стала бы очевидна война России против Украины на востоке страны. И пришлось бы ее сворачивать.

Не признались тогда – не признаются и сегодня.

Из российского МИДа уже прилетел хамский лай Захаровой. Она назвала слова нидерландского прокурора балаганом.

То есть, эту экспрессию нужно понимать в том смысле, что обвиняемые крайне взволнованы новостью о наличии свидетеля их преступления. Не ждали.

Телеграмм-канал «Серпом По»


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