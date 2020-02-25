Археологи разгадали последнюю тайну основателя Рима 25.02.2020, 13:16

Находка относится к VI веку до нашей эры.

Ученые утверждают, что нашли саркофаг легендарного основателя Рима Ромула, существование которого ставится современными историками под большое сомнение. Директор Колизея Альфонсина Руссо назвала открытие экстраординарным, пишет lenta.ua.

Итальянские археологи обнаружили подземный храм с саркофагом, который, по их мнению, может принадлежать Ромулу — легендарному основателю Рима. Открытие было сделано в зоне Комиция — места на древнеримском форуме, где проходили народные собрания.

Захоронение нашли в нескольких метрах от Лапис Нигер — квадрата из черного мрамора, считающегося единственным сохранившимся до нашего времени объектом Комиция. Саркофаг выполнен из горной породы туф, который использовался при строительстве Капитолийского храма в Риме. Он имеет длину 1,4 метра и находится вблизи древнего алтаря. По предварительным оценкам, гробница относится к VI веку до нашей эры. Впрочем, никаких останков, которые могли бы доказать существование Ромула, найти в саркофаге не удалось. Немаловажно отметить и тот факт, что первый царь Рима — согласно классической версии античной традиции — родился и умер в VIII веке до н. э.

Между тем Wanted in Rome уточняет, что сенсационная находка может иметь отношение не к самому правителю, а к культу Ромула. Подробности ожидаются позднее.

«Это — новая гипотеза, которая связывает саркофаг с культом Ромула. Мы не рассчитываем найти человеческие останки — гроб был помещен туда примерно через четыре века после смерти Ромула как символ памяти этого человека», — заявили археологи.