Андрей Войнич: «Золотой» флагшток делают «втихаря», чтобы народ не взбунтовался 8 25.02.2020, 13:24

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Андрей Войнич

Люди ведь тоже считать умеют.

Об этом в «Фейсбуке» написал независимый блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич:

«В то время как медики и учителя думают, где бы им после последних нововведений взять денег на три корочки хлеба, власти решили в очередной раз выкинуть на ветер кучу народных денег. На этот раз в Гомеле - туалета за $1 миллион им оказалось недостаточно. Чиновники решили поднимать дух патриотизма, построив флагшток за $656 тысяч (1 459 797 BYN). Сумма не окончательная, как правило, она в процессе строительства оказывается больше.

Флагшток начали делать фактически «втихаря», чтобы народ не взбунтовался. Люди ведь считать умеют. Разделить выброшенные на ветер почти полтора миллиона рублей на количество бюджетников, которые уже недосчитались зарплату в январе, сумеют.

«Золотой» флагшток на хлеб не намажешь. Чувство голода от созерцания лукашенковского полотнища на нем не пропадает. Денег в кармане тоже не прибавляется. Чем дольше терпим – тем больше у нас украдут. Тем больше бессмысленного шлака понастроят за наши деньги. Тем больше иномарок и дворцов построят чиновники. Оно нам надо? Сколько будем терпеть и ждать?»