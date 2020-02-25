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Опубликованы фото офицеров России, развязавших войну на Донбассе

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  • 25.02.2020, 13:45
  • 9,176
Опубликованы фото офицеров России, развязавших войну на Донбассе

Для участия в операции было привлечены три элитных российских военных подразделения.

В первые месяцы войны на Донбассе в 2014 году к оккупации украинских городов было привлечено три элитных российских военных подразделения, которые на 95% состояли из граждан страны-агрессора.

Речь идет об отрядах "Искра", "Интербригада" и подразделении "Ермак". Все они подчинялись генералу ГРУ Олегу Иванникову ("Орион", "Андрей Иванович"), которого называют первым куратором "ЛНР", говорится в расследовании censor.net.ua.

Главари российских группировок на Донбассе

Отряд "Искра"

Сформированный в России весной 2014 года отряд зашел на территорию Украины во второй половине мая того же года. Оккупанты заехали на КАМАЗах. "Искра" насчитывала от 45 до 50 бойцов. Также в нее были включены около 30 завербованных местных жителей и около 40 чеченцев. В целом комплектация вражеского подразделения составляла примерно 120 бойцов.

Возглавлял его российский офицер, подполковник ФСБ Борис Сисенко ("Искра"). Он окончил Киевское высшее военное командное училище имени Фрунзе, воевал в Чечне в составе групп СпН (22 бригада ГРУ). По некоторой информации, умер 26 мая во время боя из-за сердечного приступа.

В бою за донецкий аэропорт "Искра" потеряла практически всех своих бойцов во время отступления, их накрыли "дружественным огнем" террористы "Востока".

Формирование группы в Ростове перед заходом в Украину. Начало июня 2014 года
Формирование группы в Ростове перед заходом в Украину. Начало июня 2014 года

Отряд "Интербригада"

Формирование зашло на территорию Украины 8 июня 2014 года. Именно ему российские военные дали первую бронетехнику, которая пересекла границу с Украиной. Речь идет о трех БТР-80 с номерами "101", "403" и "222". В колонне также был КамАЗ ЗУ-23-2, еще один КамАЗ и бензовоз.

Количество бойцов составляло от 100 до 120 боевиков. Они были экипированы одним типом камуфляжа и однотипными разгрузками. На большинстве из оккупантов была форма "Мабута", а РПС от "СМЕРШа".

Возглавлял это подразделение подполковник ФСБ Роман Комиссаров с позывным "Луна". 12 июня группировка приняла участие в бою за Саур-Могилу. В этот же день в Снежное приехали и танки боевиков вместе с двумя новыми БТР-80.

"Интернационалисты" в Снежном, июнь 2014 года

Также "Интербригада" участвовала и в бою за Мариновку, где 16 июня бросила свой БТР-80 ( "222-й"), который достался как трофей воинам ВСУ.

9 июля "интербригадовцы" получили задание добраться до Краснодона. Однако на марше в районе Сабовки на Луганщине попали под обстрел бойцов 128 ОГПБр и очередной "дружественный огонь". В результате боя террористы потеряли пять своих бойцов.

Позже командир "Интербригады" Комиссаров присоединился к батальону боевиков "Восток". 12 июля 2017 года командир террористов скончался от болезни сердца.

Подразделение "Ермак"

Подразделение было на особом счету в российском командовании. Раненых боевиков из этого формирования даже забирали на Ми-8 с серой зоны. Оно зашло на территорию Украины 25 июня 2014 года в Луганской области с четырьмя САУ 2С9 "Нона", четырьмя Т-64БВ и двумя БМП-2. Количество личного состава насчитывало 100-115 бойцов. Командовал подразделением российский офицер с позывным "Терек".

Особое внимание в "Ермаке" уделяли артиллерии. Ведь задачей группировки было выбить бойцов 72 ОМБр ВСУ из района Червонопартизанска. С этой целью в конце июля 2014 года за одну ночь оккупанты отстреляли 438 мин и снарядов по украинским защитникам.

"Ноны" "Ермака". Июль 2014 года, Луганская область. Подполковник ГРУ в центре

Начальником артиллерии был назначен российский кадровый военный, подполковник ГРУ Олег Кулиев, позывной "Сильвер", который за полгода до начала войны в Украине был направлен на переподготовку на артиллериста.

Подразделение располагалось практически на "нуле" в селе Королевка Луганской области. Там боевики регулярно делали вылазки ДРГ, закладывали фугасы и осуществляли "набеги" на колонны снабжения.

Олег Кулиев ("Сильвер")
Олег Кулиев ("Сильвер")

В конце июля 2014 года подразделение "Ермак" перестало существовать. После выполнения своей основной задачи оно было выведено в Россию и расформировано. Но из бойцов спецподразделения был также сформирован другой специфический отряд – "Октава", который возглавил все тот же Кулиев.

"Октава" зашла в Украину во второй декаде августа 2014 года и воевала под Многопольем, Червоносельским, а затем под Горловкой.


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