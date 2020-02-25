Истина в плохом вине 23 25.02.2020, 13:46

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После Нового года цены на дешевое вино упали ниже двух рублей.

Согласно нашему источнику, в отделении наркологии областной психиатрической больницы не хватает мест. Возможно, это связано с подешевевшим алкоголем.

Источник, работающий с уязвимыми группами населения сообщил, что отделение наркологии могилёвской психбольницы переполнено. Доходит до того, что кровати стоят в коридорах. Причину врачи видят в резком удешевлении так называемого креплёного вина (в народе прозванного «чернилами») и связывают это с приближающимися выборами. В феврале цена на него вдруг упала ниже 2 рублей.

Корреспондент журнала о правах человека mspring.online решил проверить информацию и был сильно удивлён, когда в первом же магазине наткнулся на акционную цену 1,99 руб. за бутылку.

Этот спиртной напиток был обнаружен в небольшом дискаунтере «Копеечка», расположенном в жилом массиве. Здесь нужно отметить, что крупные супер- и гипер- маркеты держат «дорогую» цену от 2 руб.15 коп и выше.

Но, как пояснил наш собеседник, это далеко не то, что он имел в виду. Наибольшую опасность представляют суррогаты стоимостью около 1,8 рубля и ёмкостью 0,7 литра. Дело в том, что такой бутылки хватает на три стакана, и чтобы её приобрести на троих потребителям достаточно выпросить у прохожих всего по 60 копеек – якобы, например, на проезд.

ИСТИНА В ПЛОХОМ ВИНЕ

Плодово-ягодные «чернила» делают из дешёвых соков, сахара и этилового спирта (это не продукт естественного брожения). Они предназначены исключительно для достижения алкогольного опьянения без претензии на вкусовые качества. Снижения цены на такое «вино» можно добиться путём применения спиртов низкой очистки, содержащих вещества, негативно влияющие на нервную систему.

На практике это эффект «дурной головы» — так описал состояние после употребления креплёного напитка один из наших собеседников: само опьянение длится около трёх часов, после чего наступает некое непонятное чувство, но не трезвость. Врачи предупреждают, что регулярное употребление таких напитков приводит к хроническим изменениям в организме и дегенеративным изменениям головного мозга.

Где найти дешёвый суррогат подсказали сами продавцы предыдущего дискаунтера. Для этого нужно было углубиться в спальный район. И к нашему изумлению, действительно вот оно – вино в пластиковой бутылке ёмкостью 0,7 литра за 1 рубль 87 копеек.

Наш источник обращает внимание на то, что все продукты питания в Могилёве после Нового года подорожали. В среднем, хотя бы на копейку-две цены растут на всё – рис, гречку, крупы, масло. И только на самый дешёвый алкоголь они падают.

В данном случае «подарок» преподнёс могилёвский завод напитков холдинга «Могилёвоблпищепром». «Apple Mog.Nat.» можно расшифровать, как яблочное могилёвское натуральное. Правда, со спиртом 9-13%.

Может сложиться впечатление, что мы специально ищем приключений в каких-то притонах. Но нет, такие напитки продаются во вполне себе приличных бывших советских гастрономах.

Стабильный контингент потребителей после принятия «дозы» через три часа начинает искать деньги на следующую. Для этого они уже днём обходят район и местные мусорки в поисках макулатуры, стекла и пластика. Килограмм собранного стоит всего 15-20 копеек, но этих денег также может хватить на очередную бутылку. И так изо дня в день люди протягивают месяц.

Примерно через месяц, отмечает наш источник, может наступить алкогольный психоз. Ситуация усугубляется тем, что этим гремучим смесям совершенно не нужна закуска. Люди, с которыми он работает, как правило, сильно истощены и требуют помощи медиков.

Потребители помолодели, практически все они трудоспособного возраста, но уже вряд ли смогут найти себя в жизни. Чтобы их увидеть, наш эксперт попросил нас хотя бы 15-20 минут подождать возле входа в магазин. И он оказался прав:

Одеты далеко не старые люди были вполне себе прилично. Судя по всему, они «настреляли» копеек на очередную порцию и ушли расслабляться.

«ЧЕРНИЛА» ЗАПРЕЩЕНЫ. НО, КАК БЫ, НЕ СОВСЕМ

Эта новость удивительна тем, что «чернила» якобы были запрещены в Беларуси ещё в 2013 году. Производство дешевых плодово-ягодных крепленых вин было прекращено согласно постановлению Совета Министров № 1081 от 27 ноября 2012 года – установлена нулевая квота на производство напитков, основанных на смешении спирта, забродившего сока и ароматизаторов. С постановлением можно ознакомиться здесь.

Но у наркологов этот аргумент вызвал лишь улыбку. В тот же год началось производство «плодово-ягодных вин улучшенного качества», у которых качество улучшилось только у этикетки. Потребление таких напитков приводит к зашкаливающему количеству клиентов наркологии, требующих срочного купирования алкогольного абстинентного синдрома, купирования запоя и антиалкогольной терапии сенсибилизирующими к алкоголю средствами.

Резкое удешевление дешёвого суррогата наблюдается раз в пять лет. Наш эксперт отметил, что врачи между собой открыто обсуждают причину такого «популярного» хода властей – на носу президентские выборы.