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Минск вспомнил о девальвации

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  • 25.02.2020, 14:16
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Минск вспомнил о девальвации
Фото: Reuters

В Беларуси дешевеет рубль и дорожает бензин.

В Беларуси каждую неделю на 1 копейку дорожает бензин. Эксперты прогнозируют рост цен на нефтепродукты до европейского уровня. Одновременно с этим теряет свою стоимость национальная валюта, что также, по оценке экспертов, вызвано отсутствием поставок российской нефти, пишет «Независимая газета».

В конце минувшей недели автомобильное топливо на белорусских АЗС снова стало дороже на 1 копейку. В результате бензин АИ-92 стал стоить 1,72 белорусского рубля (0,72 евро). АИ-95 и дизельное топливо – 1,82 белорусского рубля (0,76 евро). Это восьмое и не последнее подорожание. Эксперты ожидают, что белорусские цены приблизятся к уровню сопредельных европейских стран, то есть бензин будет стоить 1,5–2 евро за литр.

В последние недели концерн «Белнефтехим» объясняет рост стоимости бензина снижением курса национальной валюты. Ранее там ссылались и на новую ценовую политику, и на нефтяные котировки. 24 февраля белорусский рубль действительно побил очередной рекорд и перевалил за психологическую отметку по отношению к доллару и евро – 2,2246 и 2,4065 соответственно. Так дешево белорусские деньги не стоили уже давно. В воздухе снова запахло несколько подзабытыми девальвациями.

Эксперты видят истоки этих двух проблемных явлений в одном – отсутствии поставок российской нефти. Его первым же следствием стало прекращение экспорта нефтепродуктов и соответственно снижение поступлений иностранной валюты в страну. К тому же нефть обходится Беларуси дороже, чем в прошлом году, а это еще и отток валютной выручки. Пока нет статистических данных о поставках нефтепродуктов за рубеж в январе, однако тот факт, что их доля составляет 25% всего белорусского экспорта, не оставляет никаких надежд на положительную динамику этого показателя. Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9%. Справедливости ради нужно уточнить, что доллар укрепляется по отношению ко всем другим валютам, что в условиях ухудшения внешней торговли Беларуси лишь усугубляет ее проблемы.

Местные экономисты, в том числе независимые, уверяют, что опасаться девальвации белорусского рубля населению не стоит, если понимать под этим резкое и одномоментное падение стоимости национальной валюты. В то же время они вынуждены признавать: если ситуация с поставками нефти не разрешится, то местные деньги будут потихоньку терять свои позиции.

Приостановка экспорта нефтепродуктов – это большая, но не единственная проблема, которая вызвана прекращением поставок нефти на белорусские НПЗ в прежних объемах. Сложности испытывают оба завода, теряющие доходы от снижения загрузки. Компенсировать их власти пытаются за счет населения, повышая цены на бензин и дизельное топливо.

В конце минувшей недели казалось, что развязка российско-белорусского нефтяного конфликта уже найдена. В пятницу Лукашенко заявил, что ему позвонил его российский коллега Владимир Путин и предложил компенсировать потери от российского налогового маневра. «Была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году) в рамках проводимого в России налогового маневра за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний», – сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Сам Лукашенко, общаясь с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко, оценил потери в 420–430 млн долл. Одновременно «Белнефтехим» сообщил, что в марте в литовскую Клайпеду придут два танкера с нефтью по 80 тыс. т.

Однако позже в России уточнили, что предложение Путина звучало не совсем так. «Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно – снижение премии примерно на 2 долл. за тонну каждый год», – сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, ссылаясь на министра энергетики Александра Новака. Эксперты рассчитали, что по этой схеме сэкономить в этом году Беларусь сможет лишь около 36−48 млн долл. Сумму в 360 млн долл. можно компенсировать лишь за весь период осуществления налогового маневра, то есть до 2024 года. «Не может быть и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре», – фактически отрицал сказанное Александром Лукашенко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В минувшую пятницу Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь будет просчитывать предложение Владимира Путина. Впрочем, широкой общественности пока непонятно, о каком предложении все-таки идет речь. Местные наблюдатели не исключают, что Лукашенко уже готов согласиться на любые российские ценовые предложения, а символическую скидку России готов представить как свою дипломатическую победу исключительно в целях поддержания реноме. Тем более что, по оценкам экспертов, российская нефть в нынешних условиях все равно остается дешевле на 17%, соответственно экономически выгоднее, чем любые другие поставки. Не говоря уже о консервировании ситуации в ее нынешнем состоянии (поставки в январе составили 500 тыс. т против ожидаемых 2 млн т). Эксперты рекомендуют властям принять в этом году условия Москвы, а в дальнейшем прорабатывать варианты альтернативных поставок.


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