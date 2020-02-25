Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак 6 25.02.2020, 14:20

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Хосни Мубарак

Фото: Getty Images

Он был отправлен в отставку протестующими во время «арабской весны».

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92 году жизни, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Мухаммад Хусни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне аль-Мусылха, в дельте Нила. После окончания школы поступил в Каирскую военную академию, которую с отличием закончил в 1949 году, получив звание лейтенанта.

В 1952 году окончил академию ВВС, после участия в Суэцкой кампании был направлен на обучение в СССР. Участник Шестидневной войны и Войны Судного дня, в которой командовал ВВС Египта. Вышел в отставку в 1975 году в звании главного маршала авиации.

После отставки глава государства Анвар Садат назначил его вице-президентом Египта, а в 1980 году поручил координировать действия полиции и спецслужб. В начале 1981 года возглавил правящую Национально-демократическую партию.

6 октября 1981 года во время парада в честь войны Судного дня Садат был убит исламистами, протестовавшими против заключения мира с Израилем. Мубарак, который во время покушения был ранен в руку, стал президентом Египта и находился на этой должности три десятилетия.

Он четырежды переизбирался на президентский пост, пережил несколько покушений. Сохранил мирный договор с Израилем, однако в период его правления отношения между двумя странами ухудшились. В должности главы государства приезжал в Израиль всего один раз – на похороны премьер-министра Ицхака Рабина.

Ухудшающееся экономическое положение, нарастающее недовольство репрессивной политикой режима и опасения, что Мубарак намерен передать власть своему сыну Гамалю, привели к тому, что в конце 2010 – начале 2011 года Египет присоединился к "арабской весне".

Попытка режима подавить беспорядки не увенчалась успехом, возможно, из-за неготовности Мубарака любой ценой цепляться за власть. 11 февраля 2011 года он ушел в отставку с поста президента. Власть перешла к Высшему совету вооруженных сил.

Уже 13 апреля 2011 года Мубарак и его сыновья были арестованы. Против них были выдвинуты многочисленные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Глава государства также обвинялся в отдаче преступного приказа стрелять по демонстрантам во время "арабской весны".

В 2015 году суд признал бывшего президента и его сыновей виновными в присвоении 125 миллионов фунтов государственных средств и приговорил к трем годам лишения свободы. Апелляция, поданная Мубараками в 2016 году, была отклонена.

Он отбывал заключение, находясь под стражей в военном госпитале Каира.

В марте 2017-го Хусни Мубарак был выписан из каирской больницы, где содержался под стражей, и вернулся в свой дом. 2 марта кассационный суд Египта снял с него обвинения в причастности к убийству демонстрантов в 2011 году.