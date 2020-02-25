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Reuters: Поддерживаемые Турцией повстанцы взяли город в Сирии

  • 25.02.2020, 14:40
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Reuters: Поддерживаемые Турцией повстанцы взяли город в Сирии

Это первый район, который удалось отбить у войск диктатора Асада и РФ.

Сирийские повстанцы, поддержанные турецкими военными, захватили город Найраб на северо-западе Идлиба в Сирии, заявили турецкие власти и представители повстанцев во вторник. Это первый район, который удалось отбить у сирийских правительственных сил после начала их наступления в провинции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Силы режима президента Сирии Башара Асада, которых поддерживают российские воздушные силы, пытаются вернуть последний большой регион, удерживаемый повстанцами в Сирии после девяти лет войны. Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели.

Турция в ответ направила тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки повстанцев-исламистов в противостоянии наступления.

"С помощью наших турецких друзей мы вернули контроль над стратегическим городом Найраб, после изгнания террористических российских ополченцев", - заявил пресс-секретарь поддерживаемой Турцией Национальной армии Юсеф Хамуд.

Турецкий представитель службы безопасности заявил, что турецкие военные поддерживали контрнаступление повстанцев артиллерией, а сейчас город зачищают.

Он заявил, что в понедельник, 24 февраля, под Найрабом не было столкновений между турецкими и российскими силами, и ни один турецкий солдат не погиб.

Турецкий чиновник также сказал, что вскоре у Асада отобьют и стратегический город Саракиб, где главная магистраль Сирии с севера на юг, соединяющая Дамаск и Алеппо, пересекается с дорогой на запад, к Средиземному морю.

С тех пор как Турция бросила свои силы на северо-запад Сирии, чтобы остановить наступление РФ и сирийского правительства, 17 турецких военных погибли. Медиа писали, что это произошло, в частности, в результате авиаударов Москвы, однако Минобороны Турции это не подтверждает.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что еще нет полного согласия относительно проведения 5 марта саммита с Россией, Францией и Германией по конфликту в Идлибе, но он может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в этот день.


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