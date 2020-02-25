В Нур-Султане вспыхнули протесты 4 25.02.2020, 15:01

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Десятки людей вышли к зданию МВД и перекрыли проезжую часть улицы.

25 февраля десятки людей собрались в Нур-Султане у здания министерства внутренних дел Казахстана по проспекту Тауелсиздик после сообщения властей о смерти задержанного 43-летнего активиста Дулата Агадила в следственной тюрьме. В 14:38 по местному времени собравшиеся перекрыли проезжую часть улицы, сообщает «Радио Азаттык».

В течение нескольких минут большинство собравшихся были задержаны сотрудниками спецподразделения полиции. Их погрузили в пригнанные автозаки. Находящаяся на месте съемочная группа Азаттыка запечатлела, как полиция задержала десятки людей. Полицейские пытались силой увести и самого репортера, освещавшего задержания.

Ранее десятки собравшихся у здания МВД высказали сомнение в высказанной полицией версии относительно смерти активиста, согласно которой причиной смерти могла стать остановка сердца. Граждане потребовали привлечь должностных лиц МВД к ответственности, некоторые призвали отправить главу министерства Ерлана Тургумбаева в отставку. Люди осыпали проклятиями вышедшего к ним Бакытжана Малыбаева, первого заместителя начальника столичного департамента полиции, который известен по многочисленным задержаниям мирных демонстрантов в столице. Малыбаев заявил, что предполагаемых «зачинщиков» среди десятков перекрывших проезжую часть «привлекут к ответственности», тогда как женщин освободят сразу после того, как доставят в районные управления полиции.

На 15 часов у территории МВД ещё находятся более десятка людей.

Представитель гражданского штаба «по выяснению обстоятельств гибели активиста» сообщил, что, по сообщениям, жена Агадила отправилась домой. «Вскрытие обещают провести в присутствии якобы родственника Дулата Агадила, предположительно его брата, имя которого пока неизвестно», — сообщил представитель штаба.

Накануне вечером в социальных сетях появились кадры задержания Агадила. На видео группа людей в штатском люди задерживает Дулата Агадила дома с применением силы, не дав ему толком одеться, уводит в наручниках и увозит в неизвестном направлении на автомобиле без опознавательных знаков.

Департамент полиции Нур-Султана распространил днем во вторник сообщение, согласно которому Агадил скончался в СИЗО, куда был доставлен вскоре после того, как был задержан около 21 часа 24 февраля у себя дома. В пресс-релизе департамента полиции причиной заключения Агадила под стражу указан предполагаемый отказ от участия в следственных действиях.

Предварительной причиной смерти полиция в пресс-релизе указывает «острую сердечно-сосудистую недостаточность». В распространенном местными новостными агентствами полицейском пресс-релизе со ссылкой на заключение медицинского освидетельствования утверждается, что «в момент задержания» Агадил якобы находился в «состоянии алкогольного опьянения».

Активисты и знакомые Агадила говорят, что он не употреблял алкоголь и не страдал сердечными заболеваниями.

После появления информации о смерти Дулата Агадила во вторник днем десятки его сторонников собрались у изолятора временного содержания по улице Жетиген, где высказали опасения по поводу безопасности арестованных накануне и во время митингов 22 февраля и потребовали их показать.