Геннадий Федынич: Народ уже достало наплевательское отношение властей 4 25.02.2020, 15:24

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Лучшим подарком для народа стал бы добровольный уход Лукашенко.

С начала 2020г. бюджетникам начали начислять зарплату по новой схеме. Однако ее внедрение привело к обратному эффекту: бюджетники стали получать меньше.

Министерство труда и социальной защиты ежедневно получает 10-15 обращений бюджетников в связи с неправильным начислением заработной платы. И хотя ведомство утверждает, что проблема носит не массовый характер, а порождена человеческим фактором, можно смело констатировать: в системе произошел сбой. Сбой, который может вызвать глобальные последствия для страны.

О социально-экономическом самочувствии страны и его влиянии на президентскую кампанию «БелГазета» побеседовала с лидером Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем.

«Нет сочувствия к чиновниками - коров жалко»

- Каково социальное самочувствие общества накануне президентской кампании?

- Социальное самочувствие страны определяется благосостоянием граждан. Давайте сравним хотя бы с прошлым годом, сколько людей сегодня посещает Комаровский рынок в Минске. Складывается впечатление, что продавцов на рынке больше, чем покупателей. Народ обнищал, деньги заканчиваются гораздо раньше, чем приходит время получки. Это касается и пенсий, и зарплат рабочих и служащих вне зависимости от формы собственности предприятий и организаций.

Как можно сегодня прожить на зарплату BYN350-450? А что говорить про колхозы-совхозы? Я не удивлюсь, если доярки, получающие BYN150 (мы располагаем такими фактами), завтра бросят к чертям собачьим такую работу. Но мне не жаль председателей колхозов, нет никакого сочувствия к чиновникам - коров жалко.

- Значительную часть общества составляют бюджетники. С нового года государство изменило систему оплаты труда бюджетников, что, как ни парадоксально, привело не к увеличению, а к снижению зарплаты. Этот факт признало и Министерство труда. Что пошло не так?

- Прежде чем внедрять новую систему оплаты труда, в каждом госучреждении следовало бы на пальцах объяснить людям, для чего это делается и что они будут иметь. Создается впечатление, что поменяли шило на мыло: те, кто получал больше, стал получать еще больше, кто получал меньше - остались при своих интересах.

Конечно, сравнивать январь с декабрем не совсем корректно (в декабре есть и другие выплаты), но люди ошарашены результатом. Твердило государственное телевидение, убеждали чиновники: все делается для упрощения системы зарплат, а самое главное - для ее увеличения процентов на 15. Сегодня бюджетникам можно только пожелать: не молчите, если вас обманули сегодня, и не первый раз. Где же ваша честь, бюджетники, в первую очередь, учителя: на вас же смотрят дети! Сколько вами еще будут понукать?

Просто посмотрите, во что сегодня превратили учителей! Не хватает грамотных преподавателей даже в школах Минска - отсюда и уровень знаний. Сегодня молодому человеку для поступления в вуз недостаточно закончить даже гимназию, обязательно нужно нанимать репетитора. Необразованный человек - проблема любого государства, и Беларусь не исключение.

- И все же почему обещанное бюджетникам повышение зарплат обернулось уменьшением?

- Все цифры считались в кабинетах чиновников, а не на рабочих местах. Надо было идти от обратного - с рабочих мест в Минтруда. А после этого делать заявления и принимать какие-то документы. У нас же, как обычно, все спускается сверху, никто при этом не интересуется мнением ни руководителей на местах, ни работников, ни врачей, ни младшего медицинского персонала, ни учителей.

«Трудовой кодекс отвернулся от трудового народа»

- Как повлиял на положение людей труда новый Трудовой кодекс, который начал действовать 1 января 2020г.?

- Начнем с хорошей новости. В кодексе появилось такое понятие, как дистанционная форма занятости. Это новое явление для Беларуси, и сегодня еще рано судить, сколько дистанционщиков появится в стране, будут ли удовлетворены их запросы, будут ли они получать полный социальный пакет. На бумаге все получается красиво, но практики применения новой нормы нет.

Все остальное парламент тупо перенес без учета мнения своих избирателей в новый Трудовой кодекс из декретов №5 и №29. В результате белорусский Трудовой кодекс оказался худшим во всех постсоветских странах, не говоря уже о Европе. Если раньше по декрету №5 работника могли уведомить об изменении существенных условий труда за семь дней, то сейчас это «благо» растянуто во времени на целый месяц. Но контрактная кабала не ослабла: часть работников, особенно закредитованных по разным причинам, боится потерять любую работу. Это большая проблема. Белорусская власть, и в первую очередь Лукашенко, так и не поняли, что краткосрочные контракты вынуждают людей эмигрировать в поисках лучшей жизни.

Трудовой кодекс только начал действовать, практика его применения еще не наработана. Сегодня очевидно, что он написан не для людей труда, а в основном для руководителей - будто только они создают материальные блага, а не рабочие и служащие, инженеры и айтишники. Трудовой кодекс отвернулся от трудового народа благодаря этой «законно избранной» власти.

Один из самых ярких примеров - организация «Озерцо-логистик» в Минском районе, принадлежащая Управлению делами Лукашенко. Люди, устраиваясь на работу в организацию управделами, надеялись, что она представляет собой если не образец соблюдения трудового законодательства и уважительного отношения к работникам, то, по крайней мере, условия там должны быть не хуже, чем на других государственных предприятиях.

А что происходит на практике? Основная часть зарплаты составляет только 50%, все остальное - добавки, доплаты, премии - начисляются с личного решения руководителя предприятия Сергея Добрияна, что прописано черным по белому в коллективном договоре. Руководители подразделений подают на имя директора служебные записки о том, что работники заслуживают надбавки, а суммы надбавок одним росчерком пера уменьшаются безо всякой аргументации.

Работники задаются вопросом: каким образом они могут получить премию, если наниматель не обеспечил их работой? Люди не отказываются работать. Но надбавка за профессионализм, за сложность, за напряженность работы должна быть включена в контракт - это в т.ч. цена рабочей силы, по которой работник продает себя нанимателю.

Я считаю, что сложившаяся в «Озерце-логистик» ситуация - пример прямого издевательства над работниками. Если есть социальное партнерство на бумаге, оно должно реализовываться на практике: социальное партнерство либо есть, либо отсутствует.

«Все может начаться с брожения в семьях»

- По сложившейся политической традиции накануне каждой электоральной кампании государство задабривает, или, иначе говоря, покупает народ. Что в этот раз Лукашенко предложит своим избирателям?

- Лучшим подарком для народа стал бы добровольный уход Лукашенко. Сегодня нет пряников и пирожков, которые власть раздавала еще пять лет назад. Нет нефте-долларов, нет прежней прибыли от реализации калийных удобрений, которые больше всего давали поступлений в бюджет. Останавливаются крупные заводы, потому что у них не хватает оборотных средств, они закредитованы банками, не могут возвращать долги и обеспечить полную загрузку работников. Продукция не продается либо из-за плохого качества, либо из-за высокой цены. Разве люди виноваты в сложившейся ситуации? Уже давно пора собраться объединениям нанимателей всех уровней и поставить вопрос ребром: в такой экономической ситуации они не могут эффективно руководить предприятиями и организациями. С реформами в стране давным-давно опоздали. Почему не идут инвестиции? Большинство предприятий не владеет новыми технологиями, мотивации к труду нет никакой. Безусловно, должны быть разные уровни зарплаты труда, но все должны не получать, а зарабатывать. И заработанное - получить своевременно. Но для этого нужно создать соответствующие условия, чем белорусское руководство последние 25 лет успешно не занималось.

- Как поведет себя в экономической нестабильности народ? Формально на так называемых президентских выборах у каждого есть право сделать свой выбор.

- Народ может высказывать свое мнение и бюллетенями, и ногами. Люди не верят, что их голоса кто-то справедливо посчитает. Поэтому, думаю, соответствующими будут и так называемые президентские выборы. Не следует недооценивать белорусский народ. Но его беда в том, что за истекшие 25 лет он растерял солидарность внутри трудового коллектива, среди жильцов подъезда, солидарность друг с другом, власть сознательно разъединила людей.

Я считаю, что наш народ может и должен объединиться. Просто следует остановиться и задуматься на мгновение не о себе родном, а о своих детях и внуках: какую страну мы им оставим и почему они должны страдать, а не жить счастливо?

- Во что может выплеснуться ухудшение социально-экономической ситуации?

- Все может начаться с брожения в семьях: нехватка заработной платы для достойной жизни, которая уже сейчас чувствуется, катастрофически низкие пенсии, которых не хватает на нормальные лекарства, на нормальное питание… Из семей эти проблемы перекочуют на предприятия - это уже аксиома. Непрофессионализм, некомпетентность и наплевательское отношение к своим гражданам на всех уровнях власти народ уже достало. Уверен, что будут стихийные забастовки на предприятиях и в организациях. Локальные протесты могут перерасти в общенациональное недовольство властью.