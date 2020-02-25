Ученые рассказали, как походка влияет на налаживание отношений 25.02.2020, 15:39

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Специалисты рассказали об еще одной форме невербальных коммуникаций.

Психологи из японского Университета Тохоку продемонстрировали, что синхронизация совместной ходьбы выступает особой формой невербальных коммуникаций. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Plus One, пишет Naked scienc.

Цзя-Хуэй Тсенг (Chia-huei Tseng) и его коллеги поделили добровольцев на десять однополых групп — поровну мужских и женских. Участники каждой группы организовали в пары, которые совместно прогуливались в течение трех-четырех минут, пока микрофоны следили за их разговором, а датчики движения — за перемещениями.

При этом в одном случае их просили разговаривать лишь полпути, на обратной дороге, в другом — не говорить вовсе, а в третьем участников просто усаживали в комнате и давали совместно заполнять опросник. Друг друга они не знали и после опыта должны были ответить на вопросы о новом знакомом, а также описать свои впечатления.

Как и ожидали ученые, лучшее впечатление друг о друге сложилось в парах, которые прогуливались, а не просто проводили вместе время в комнате. Кроме того, разговор дополнительно улучшал взаимодействие. Все это неплохо известно из прошлых работ. Однако в этот раз постановка эксперимента позволила японским психологам выделить коммуникативную роль самого характера ходьбы.

Датчики движения показали, что участники пар, которые оставили лучшие отзывы друг о друге, незаметно для самих себя синхронизировали шаг. У женщин этот эффект был выражен сильнее, чем у мужчин, и у пожилых сильнее, чем у более молодых участников. Наконец, он ярче проявлялся у людей с меньшей выраженностью симптомов аутического характера. «Думаю, что большинство людей никак не замечают, как синхронизируют свой шаг с шагом соседа», — говорит Цзя-Хуэй Тсенг.

«Сегодня становится более ясной важность исследования коммуникаций в реальных условиях. Однако реальное окружение перенасыщено разнообразной контекстуальной информацией, которая затрудняет постановки таких экспериментов, — продолжает ученый. — Наше исследование важно еще и потому, что оно представляет новый пример применения экспериментального метода с контролем всех возможных переменных для выявления вклада подсознательной синхронизации движений».