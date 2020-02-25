закрыть
25 февраля 2020, вторник, 18:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые рассказали, как походка влияет на налаживание отношений

  • 25.02.2020, 15:39
  • 1,728
Ученые рассказали, как походка влияет на налаживание отношений

Специалисты рассказали об еще одной форме невербальных коммуникаций.

Психологи из японского Университета Тохоку продемонстрировали, что синхронизация совместной ходьбы выступает особой формой невербальных коммуникаций. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Plus One, пишет Naked scienc.

Цзя-Хуэй Тсенг (Chia-huei Tseng) и его коллеги поделили добровольцев на десять однополых групп — поровну мужских и женских. Участники каждой группы организовали в пары, которые совместно прогуливались в течение трех-четырех минут, пока микрофоны следили за их разговором, а датчики движения — за перемещениями.

При этом в одном случае их просили разговаривать лишь полпути, на обратной дороге, в другом — не говорить вовсе, а в третьем участников просто усаживали в комнате и давали совместно заполнять опросник. Друг друга они не знали и после опыта должны были ответить на вопросы о новом знакомом, а также описать свои впечатления.

Как и ожидали ученые, лучшее впечатление друг о друге сложилось в парах, которые прогуливались, а не просто проводили вместе время в комнате. Кроме того, разговор дополнительно улучшал взаимодействие. Все это неплохо известно из прошлых работ. Однако в этот раз постановка эксперимента позволила японским психологам выделить коммуникативную роль самого характера ходьбы.

Датчики движения показали, что участники пар, которые оставили лучшие отзывы друг о друге, незаметно для самих себя синхронизировали шаг. У женщин этот эффект был выражен сильнее, чем у мужчин, и у пожилых сильнее, чем у более молодых участников. Наконец, он ярче проявлялся у людей с меньшей выраженностью симптомов аутического характера. «Думаю, что большинство людей никак не замечают, как синхронизируют свой шаг с шагом соседа», — говорит Цзя-Хуэй Тсенг.

«Сегодня становится более ясной важность исследования коммуникаций в реальных условиях. Однако реальное окружение перенасыщено разнообразной контекстуальной информацией, которая затрудняет постановки таких экспериментов, — продолжает ученый. — Наше исследование важно еще и потому, что оно представляет новый пример применения экспериментального метода с контролем всех возможных переменных для выявления вклада подсознательной синхронизации движений».


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников