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Сотни туристов в отеле на Тенерифе проверяют на коронавирус

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  • 25.02.2020, 16:01
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Сотни туристов в отеле на Тенерифе проверяют на коронавирус
Фото: AP

Второй Diamond Princess?

После госпитализации итальянского туриста с подозрением на инфекцию COVID-19, власти Канарских островов изолировали всех постояльцев отеля для обследования, пишет dw.com.

Сотни туристов, остановившихся в отеле H10 Costa Adeja Palace, получили во вторник, 25 февраля, указание остаться в своих номерах до дальнейших распоряжений органов здравоохранения острова Тенерифе. Такое решение было принято властями после того, как первый тест на коронавирус одного из постояльцев, врача, приехавшего с севера Италии, дал положительный результат. Теперь все его возможные контакты должны быть проверены.

Власти пока не говорят о карантине, анализы туриста из Италии направлены в Мадрид для повторной проверки. Всего в отеле 467 номеров, четыре открытых бассейна и два джакузи.

На сегодняшний день в Испании зарегистрированы два подтвержденных случая коронавируса, оба среди иностранных туристов: у немца на канарском острове Ла Гомера и британца на Майорке.

Самое массовое распространение вируса в Европе зафиксировано в Италии. Семь человек там скончались от заболевания, все они пожилые люди, число инфицированных достигло 283, большинство из этих случаев на севере страны в Ломбардии. Всего в мире коронавирус COVID-19 диагностировали у более чем 80 тысяч человек, умерли более 2700 человек.


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