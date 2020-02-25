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Как власти Гомеля решили переплюнуть «золотые» туалеты

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  • 25.02.2020, 16:04
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Как власти Гомеля решили переплюнуть «золотые» туалеты

Цена вопроса — $656 тысяч.

В городе собираются благоустроить площадь Ленина и установить флагшток. Цена вопроса — $656 тысяч. Источник финансирования — государственный бюджет, пишет «Салiдарнасць».

Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

«После туалета за $750 тысяч гомельские власти строят флагшток за $660 тысяч. За бюджетные. Сегодня tut.by опубликовал инфографику, из которой следует, что Гомельская область — самая дотационная, — отреагировал основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов. – Хотя, по-моему, это вопрос уже к Лукашенко. Местное начальство назначает он.

И республиканский бюджет со всеми дотациями регионам утверждается на национальном уровне. И если в Гомеле вместо детсадов, больниц и дорог лепят сортиры и железные палки под флаги, то, с учётом реалий, это вопрос к эффективности системы в целом, а не к отдельным начальникам. Хотя и к ним, безусловно, тоже».

По состоянию на середину дня 25 февраля более тысячи человек подписались против строительства нового флагштока в центре Гомеля на сайте petitions.by. По мнению авторов петиции, возведение данного флагштока в год президентских выборов никаким образом не укрепит авторитет власти и доверие к ней, а вызовет обратный эффект.

Они объясняют, почему считают проект ошибочным и вредным:

— Власти не провели по вопросу целесообразности размещения нового флагштока никаких общественных слушаний или презентаций проекта. Первый тендер по поиску подрядной организации был отменен и информации о том, что флагшток все же появится нигде не было вплоть до того момента, когда на месте уже появилась строительная техника.

Наша бдительность была усыплена и статьями в государственных СМИ о том, что перед Главпочтамтом всего лишь проводят ремонт теплотрассы. В итоге нас просто поставили перед фактом и ускоренными темпами начали буровые работы спецтехникой.

Авторы петиции считают необоснованными траты на возведение флагштока в условиях кризиса.

— Мы считаем, что в Гомеле существует большое количество действительно необходимых инфраструктурных и социальных объектов (недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали, ремонт улиц и иные проблемы), которые действительно нуждаются в финансировании.

Кроме того, активисты полагают, что в действиях властей присутствуют признаки нарушения законодательства об охранных зонах историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль в городе Гомель».

Петиция с просьбой остановить строительные работы и отказаться от благоустройства площади с возведением флагштока будет направлена в Гомельский горисполком.


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