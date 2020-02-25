Власти Петербурга не согласовали Марш Немцова из-за незнания, что такое «РФ» 6 25.02.2020, 16:21

2,279

Российские власти заявили, что «РФ не существует».

Власти Санкт-Петербурга не согласовали марш в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове, помимо прочего, из-за того, что не поняли, что подразумевается под аббревиатурой РФ. Копию документа об отказе передал один из членов оргкомитета марша Денис Михайлов, сообщает "Радио Свобода".

Получил второй ответ по Маршу Немцова.

Тут есть замечательный абзац: pic.twitter.com/FHBaPAfiIw — Михайлов Денис (@demikhailov) February 25, 2020

В документе, в частности, говорится, что властям неясно, о "каких репрессиях, нарушениях прав свобод и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ". В нем также сказано, что якобы "в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует".

"Если коротко, то Смольный заявил что РФ не существует. Может они там все с гражданством СССР?" – прокомментировал Михайлов у себя в твиттере.

Незнание аббревиатуры "РФ" – не единственный повод для отказа в акции. В документе указывается, что марш будет мешать людям при входе в метро, а транспорту при движении по дорогам. Администрация подсчитала и ущерб, который может нанести акция, так как активисты потребовали перекрыть Троицкий мост. По данным властей, это помешает проезду 600 тысяч пассажиров в общественном транспорте и принесет убытки в 30 тысяч рублей.

Организаторы Марша Немцова предложили властям девять возможных маршрутов. Согласовать все эти маршруты мэрия отказалась, предложив взамен провести или шествие на окраине города, или митинг. Отказ активисты обжаловали в суде. Депутаты Петербурга написали письмо губернатору Александру Беглову с требованием согласовать проведение акции.