Enab Baladi: Россию ждут большие потери в Идлибе 2 25.02.2020, 17:15

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Фото: Getty Images

Баланс сил в Сирии сейчас не в пользу Москвы.

Пламенная речь лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели (Devlet Bahçeli) — не просто риторика как средство достижения политических и партийных целей. Это отражение националистических настроений, присущих всем туркам, независимо от партийной принадлежности. Она объединяет турецких политиков всех взглядов в решающие для страны моменты, пишет издание Enab Baladi (перевод — inosmi.ru).

По словам Бахчели, союзника правящей Партии справедливости и развития, именно Россия обеспечивает благоприятный климат для преступлений сирийского режима, и поэтому несет ответственность за кровь турецких солдат, убитых в Сирии.

Эту точку зрения разделяет не только Партия националистического движения. За день до встречи министров обороны стран-членов НАТО Хулуси Акар (Hulusi Akar) заявил: «Анкара ожидает от Европы и НАТО конкретных шагов в связи с наступлением сирийского режима на турецкие войска в Идлибе».

Таким образом, вторжение в Идлиб — район стратегического значения — заботит турецкое руководство с точки зрения национальной безопасности страны. Поскольку провинция Идлиб граничит с Турцией на севере, власти страны считают необходимостью предотвращать любые надвигающиеся угрозы. По мнению турок, нынешний сирийский режим не является источником безопасности на границах, и это весомая причина призвать к созданию безопасной зоны для сирийцев, спасающихся бегством от Асада.

Турецкое видение отражает соглашения о зонах деэскалации, заключенные в Астане и Сочи. По мнению Анкары, это не предусматривает вторжение сирийского режима и его сил, а скорее роспуск радикальных группировок вне Сирийской национальной армии, в которую входит большинство оппозиционных фракций, координирующих свои действия с турками.

Позиция России не согласуется с этим видением ситуации в Идлибе, поэтому она поддерживает наступление режима в данном регионе. Главная цель этой поддержки тесно связана с российской стратегией, в основе которой лежит принцип выжженной земли и постепенного разрушения Сирии. Конечная цель такой политики — навязать всем российское видение политического решения конфликта, противоречащее содержанию резолюции ООН 2254.

Видение и интересы Турции и России в отношении Идлиба, с одной стороны, и касательно конфликта в Сирии, в целом, в корне различаются. Это камень преткновения в российско-турецких отношениях. Другими словами, стратегическое значение Идлиба и характер ситуации в этом регионе подталкивают к конфронтации стороны, ранее работавшие над развитием экономических и политических отношений.

Причина возможной конфронтации между русскими и турками — это явное нежелание Москвы учитывать турецкие национальные интересы, касающиеся прежде всего национальной безопасности страны. Об этом говорит ее военно-политическая поддержка наступления режима на Идлиб и его атак против турецкого гаранта в районах контрольно-пропускных пунктов. Будущее противостояние означает новый поворотный момент в российско-турецких отношениях, который аннулирует все прошлые усилия двух стран, предпринятые для нормализации и развития их отношений после того, как Турция сбила российский самолет в воздушном пространстве на границе с Сирией.

Русские упрямо поддерживают сирийский режим и не соблюдают договоренности о деэскалации в Идлибе. На самом деле им нужна война в этом регионе, поэтому турки вынуждены были занять твердую позицию в отношении соблюдения соглашений, подписанных в Сочи и Астане. Они не пересматривают использование режимом военной силы, что означает защиту международных трасс М4 и М5.

Однако, если турки будут настаивать на выводе сирийской армии, иранских и российских военных за границы четвертой зоны деэскалации (чего, разумеется, силы режима не сделают, так как отступление лишит их инициативы), то им придется вступить в прямое противостояние с ними и силой заставить отступить к границам зоны деэскалации в Идлибе и северной части Хамы. Если российская сторона будет и дальше поддерживать сирийский режим, то войны с Турцией не избежать, а значит, Москву ждут большие потери.

Российское руководство, отличающееся политическим упрямством и военным бахвальством, не сможет в случае военной конфронтации с турками добиться какого-либо успеха, ведь Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс полностью поддержит Турцию в случае любой агрессии против своего члена.

Если военное противостояние все же начнется, турки будут иметь преимущество в виде поддержки со стороны НАТО, не говоря уже о преимуществе географического характера, ведь они имеют общую границу с Сирией протяженностью 900 километров. В случае начала боевых действий между русскими и турками, первые будут искать возможности заключить перемирие или начать новые переговоры. Впервые для турок эти переговоры будут отличаться от того, что было в Астане и Сочи, поскольку реальный баланс сил в настоящее время склоняется отнюдь в пользу России.

В любом случае, если Турция вытеснит силы режима за пределы четвертой зоны деэскалации, вероятнее всего, российская сторона не вступит в войну, которая может начаться в Идлибе. В то же время невозможно предсказать, как и когда она закончится и какие страны будут в нее вовлечены. Именно поэтому россияне до сих пор играют на краю пропасти.

Турция собирается вытеснить сирийскую армию, а также иранские и российские силы из провинции Идлиб и северной части провинции Хамы, чтобы удовлетворить свою потребность в защите национальной безопасности путем создания безопасного района. Этот вопрос изменит правила политической игры в рамках сирийского конфликта, так как вместе с ним останется в прошлом военный метод урегулирования конфликта, как и надежда российской стороны на реабилитацию режима.

Русские знают о сложностях, которые создает для них решительная государственная политика Турции по сохранению Идлиба в качестве безопасной зоны. Им известно, что понесенные режимом и его альянсом потери ради контроля над Идлибом ничего не дали и им придется отправиться в Женеву, чтобы исполнить волю, изложенную в резолюции ООН, которую они подписали в конце 2015 года. Они годами пытались лишить этот документ своего содержания, но безуспешно.

Грядет война в Идлибе, но вряд ли она даст сторонам то, на что они рассчитывают.