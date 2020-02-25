закрыть
25 февраля 2020, вторник, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Enab Baladi: Россию ждут большие потери в Идлибе

2
  • 25.02.2020, 17:15
  • 1,940
Enab Baladi: Россию ждут большие потери в Идлибе
Фото: Getty Images

Баланс сил в Сирии сейчас не в пользу Москвы.

Пламенная речь лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели (Devlet Bahçeli) — не просто риторика как средство достижения политических и партийных целей. Это отражение националистических настроений, присущих всем туркам, независимо от партийной принадлежности. Она объединяет турецких политиков всех взглядов в решающие для страны моменты, пишет издание Enab Baladi (перевод — inosmi.ru).

По словам Бахчели, союзника правящей Партии справедливости и развития, именно Россия обеспечивает благоприятный климат для преступлений сирийского режима, и поэтому несет ответственность за кровь турецких солдат, убитых в Сирии.

Эту точку зрения разделяет не только Партия националистического движения. За день до встречи министров обороны стран-членов НАТО Хулуси Акар (Hulusi Akar) заявил: «Анкара ожидает от Европы и НАТО конкретных шагов в связи с наступлением сирийского режима на турецкие войска в Идлибе».

Таким образом, вторжение в Идлиб — район стратегического значения — заботит турецкое руководство с точки зрения национальной безопасности страны. Поскольку провинция Идлиб граничит с Турцией на севере, власти страны считают необходимостью предотвращать любые надвигающиеся угрозы. По мнению турок, нынешний сирийский режим не является источником безопасности на границах, и это весомая причина призвать к созданию безопасной зоны для сирийцев, спасающихся бегством от Асада.

Турецкое видение отражает соглашения о зонах деэскалации, заключенные в Астане и Сочи. По мнению Анкары, это не предусматривает вторжение сирийского режима и его сил, а скорее роспуск радикальных группировок вне Сирийской национальной армии, в которую входит большинство оппозиционных фракций, координирующих свои действия с турками.

Позиция России не согласуется с этим видением ситуации в Идлибе, поэтому она поддерживает наступление режима в данном регионе. Главная цель этой поддержки тесно связана с российской стратегией, в основе которой лежит принцип выжженной земли и постепенного разрушения Сирии. Конечная цель такой политики — навязать всем российское видение политического решения конфликта, противоречащее содержанию резолюции ООН 2254.

Видение и интересы Турции и России в отношении Идлиба, с одной стороны, и касательно конфликта в Сирии, в целом, в корне различаются. Это камень преткновения в российско-турецких отношениях. Другими словами, стратегическое значение Идлиба и характер ситуации в этом регионе подталкивают к конфронтации стороны, ранее работавшие над развитием экономических и политических отношений.

Причина возможной конфронтации между русскими и турками — это явное нежелание Москвы учитывать турецкие национальные интересы, касающиеся прежде всего национальной безопасности страны. Об этом говорит ее военно-политическая поддержка наступления режима на Идлиб и его атак против турецкого гаранта в районах контрольно-пропускных пунктов. Будущее противостояние означает новый поворотный момент в российско-турецких отношениях, который аннулирует все прошлые усилия двух стран, предпринятые для нормализации и развития их отношений после того, как Турция сбила российский самолет в воздушном пространстве на границе с Сирией.

Русские упрямо поддерживают сирийский режим и не соблюдают договоренности о деэскалации в Идлибе. На самом деле им нужна война в этом регионе, поэтому турки вынуждены были занять твердую позицию в отношении соблюдения соглашений, подписанных в Сочи и Астане. Они не пересматривают использование режимом военной силы, что означает защиту международных трасс М4 и М5.

Однако, если турки будут настаивать на выводе сирийской армии, иранских и российских военных за границы четвертой зоны деэскалации (чего, разумеется, силы режима не сделают, так как отступление лишит их инициативы), то им придется вступить в прямое противостояние с ними и силой заставить отступить к границам зоны деэскалации в Идлибе и северной части Хамы. Если российская сторона будет и дальше поддерживать сирийский режим, то войны с Турцией не избежать, а значит, Москву ждут большие потери.

Российское руководство, отличающееся политическим упрямством и военным бахвальством, не сможет в случае военной конфронтации с турками добиться какого-либо успеха, ведь Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс полностью поддержит Турцию в случае любой агрессии против своего члена.

Если военное противостояние все же начнется, турки будут иметь преимущество в виде поддержки со стороны НАТО, не говоря уже о преимуществе географического характера, ведь они имеют общую границу с Сирией протяженностью 900 километров. В случае начала боевых действий между русскими и турками, первые будут искать возможности заключить перемирие или начать новые переговоры. Впервые для турок эти переговоры будут отличаться от того, что было в Астане и Сочи, поскольку реальный баланс сил в настоящее время склоняется отнюдь в пользу России.

В любом случае, если Турция вытеснит силы режима за пределы четвертой зоны деэскалации, вероятнее всего, российская сторона не вступит в войну, которая может начаться в Идлибе. В то же время невозможно предсказать, как и когда она закончится и какие страны будут в нее вовлечены. Именно поэтому россияне до сих пор играют на краю пропасти.

Турция собирается вытеснить сирийскую армию, а также иранские и российские силы из провинции Идлиб и северной части провинции Хамы, чтобы удовлетворить свою потребность в защите национальной безопасности путем создания безопасного района. Этот вопрос изменит правила политической игры в рамках сирийского конфликта, так как вместе с ним останется в прошлом военный метод урегулирования конфликта, как и надежда российской стороны на реабилитацию режима.

Русские знают о сложностях, которые создает для них решительная государственная политика Турции по сохранению Идлиба в качестве безопасной зоны. Им известно, что понесенные режимом и его альянсом потери ради контроля над Идлибом ничего не дали и им придется отправиться в Женеву, чтобы исполнить волю, изложенную в резолюции ООН, которую они подписали в конце 2015 года. Они годами пытались лишить этот документ своего содержания, но безуспешно.

Грядет война в Идлибе, но вряд ли она даст сторонам то, на что они рассчитывают.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников