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Беларусь начнет импорт нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды»

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  • 25.02.2020, 17:17
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Беларусь начнет импорт нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды»

Объем — несколько танкеров.

Поставки нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время - в марте, сообщил Минске зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, пишет "Интерфакс".

"Поставки по "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал Сизов журналистам во вторник в Минске.

Он пояснил, что "сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории - используется трубопроводная инфраструктура (нефтепровод "Одесса-Броды") как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт".

По словам зампредседателя концерна, возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и ресурсов производителя из Российской Федерации", - сказал Сизов.

"Объем определяем исходя из остатков ресурсов на НПЗ и исходя из факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России",- продолжил он.


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