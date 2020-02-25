В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса 2 25.02.2020, 17:29

Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек.

Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Сообщается, что положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.