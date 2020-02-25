Кто станет кандидатом от демократов и под силу ли ему справиться с Трампом? 25.02.2020, 17:48

До выборов президента США осталось более восьми месяцев.

Предвыборная борьба уже стала одной из главных тем американских новостей. В то время как личность номинанта от Республиканской партии была известна изначально (на данный момент рейтинг поддержки действующего президента Дональда Трампа среди республиканцев составляет рекордные 94%), потенциального демократического кандидата, равно как и его шансы стать президентом, пока очень трудно предсказать, пишет m.news world.

Раскол Демпартии

Как заметил российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, в Демократической партии США на сегодняшний момент наблюдается серьезный кризис, выражающийся как в отсутствии широкой социальной базы, так и идей, способных завоевать симпатии среднего класса. По мнению Владислава Иноземцева, независимо от того, кто станет номинантом, у него будут очень малые шансы победить на выборах нынешнего главу Белого дома.

При этом перед демократами стоит очень сложная задача. Им важно найти фигуру, которая могла бы объединить вокруг себя и сторонников партии, среди которых есть люди очень разных взглядов — от умеренно-центристских и даже правых до откровенно левых, и республиканцев «старой закалки», не одобряющих действия Трампа, и при этом не оттолкнуть от себя традиционную электоральную базу Демпартии – молодежь и меньшинства.

Тем временем в самой партии наблюдается серьезный раскол. На кокусах (одна из форм праймериз) в штате Айова победил самый молодой «кандидат в кандидаты» Пит Бутеджич – выпускник Гарварда и Оксфорда, мэр города, ветеран армии, служивший в Афганистане, и открытый гей. Впрочем, при всей необычности этого кандидата, по своим взглядам он скорее близок к «умеренному» крылу Демпартии – вместе с бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором от Миннесоты Эми Клобучар.

Однако на праймериз в штате Нью-Гэмпшир победу одержал другой возможный номинант от демократов, сенатор Берни Сандерс, набравший 26% голосов. С небольшим отрывом от него (24,4%), опять же, следует Бутеджич. Берни Сандерс открыто называет себя социалистом и обещает американцам введение в США общедоступной системы здравоохранения, повышение минимальной оплаты труда, введение бесплатного высшего образования в государственных вузах и т. д. Сходных взглядов, хотя и в более умеренном виде, придерживается другой кандидат, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, набравшая в Нью-Гэмпшире всего 9.3%.

Несмотря на преклонный возраст (на момент выборов Сандерсу будет 79 лет), он пользуется высоким уровнем симпатии среди молодежи. Тем не менее, как отмечает политический обозреватель из США Игорь Айзенберг, «левое крыло демократической партии, кандидатами которого являются Уоррен и Сандерс, находит поддержку в умеренном «синем» (то есть демократическом) штате всего у 35.4% избирателей демократов. В то же время кандидаты, придерживающиеся традиционных умеренных либеральных взглядов (Бутиджедж, Клобучар и Байден), набрали вместе 52.6% голосов».

Айзенберг напоминает, что об оценке шансов кандидатов не стоит говорить раньше 10 марта или как минимум 3 марта. К тому же самым последним в предвыборную гонку вступил 77-летний Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и обладатель состояния в 50 миллиардов долларов, также представляющий центристское течение в Демократической партии и имеющий серьезные шансы на успех. Тем не менее, ряд американских экспертов согласились прокомментировать в интервью нашему сайту, кого они считают наиболее вероятным кандидатом и как может измениться внешняя политика США в случае победы того или иного претендента.

«Сандерс и Трамп смогли найти общий язык с рабочим классом»

«Пока трудно сказать, кто может стать номинантом от демократов. Ситуация прояснится только через несколько месяцев. На данный момент складывается впечатление, что самые высокие шансы имеет Берни Сандерс. С другой стороны, также возможно, что номинантом может стать Майкл Блумберг», – предположил известный американский публицист и аналитик Дэвид Саттер в интервью сайту.

По мнению эксперта, оба эти кандидата имеют свои недостатки.

«Конечно, когда Сандерс использует слово «социализм» для описания своей повестки, он не имеет в виду «социализм», существовавший в Советском Союзе. Однако сам факт того, что он не знает, как данные идеалы воплотились на практике в СССР, свидетельствует о его невежестве», – считает Дэвид Саттер.

Тем не менее американский аналитик признает, что Берни Сандерс пользуется определенной поддержкой, особенно среди молодежи.

«Экономическая ситуация сейчас особенно трудна для молодых людей. Многие из них были вынуждены взять довольно большие кредиты, чтобы оплатить высшее образование. Поэтому логично, что, когда Сандерс обещает им бесплатное высшее образование по крайней мере в государственных колледжах и университетах, его обещания встречают поддержку. Также многие озабочены высокой стоимостью медицинских услуг. К тому же многие американцы полагают, что очень богатые люди создают экономические трудности для всех остальных. К примеру, они были более всего защищены государством в период экономического спада, тогда как обычные люди не получили никакой помощи», – поясняет американский публицист.

По мнению Дэвида Саттера, Трампа и Сандерса объединяет тот факт, что их поддержка является результатом недовольства определенных слоев населения условиями жизни в стране.

«Конечно, идеи по изменению этих условий, которые они предлагают, разнятся, однако им обоим удалось найти общий язык с рабочим классом», – отмечает эксперт.

Бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы в разведке Джон Сайфер полагает, что вероятным кандидатом от демократов может стать Эми Клобучар либо кто-то другой из «центристов», к примеру Блумберг, Бутиджич или Байден.

«Я не думаю, что в Америке существует достаточная база поддержки для левого кандидата вроде Берни Сандерса. Мне кажется, он вряд ли сможет набрать больше 25% избирателей от демократов», – отметил он в интервью нашему сайту.

Шансы на победу

Что касается того, сможет ли кандидат от Демократической партии одержать победу над Трампом на президентских выборах, мнения экспертов расходятся.

«Я думаю, сейчас, в период экономического подъема, Сандерс не сможет выиграть выборы. К тому же многие опасаются, что, если он начнет воплощать свои утопичные идеи, экономика просто рухнет. Если же номинантом станет Блумберг, у него есть небольшой шанс. С одной стороны, многие люди действительно устали от Трампа и его политики, тогда как Блумберг – достаточно компетентный человек реалистичных взглядов, и люди не опасаются, что он нанесет вред экономике страны. С другой стороны, в Америке очень сильна инерция. Если в стране нет войны или каких-то экономических потрясений, людям свойственно переизбирать президента. Поэтому я склоняюсь к тому, что Трамп будет президентом и в следующие четыре года», – полагает Дэвид Саттер.

Джон Сайфер дает более оптимистичный для демократов прогноз.

«Как вы знаете, в нашей избирательной системе сравнительно небольшие штаты играют очень серьезную роль. Кандидату от Демпартии для победы нужно выиграть в нескольких «колеблющихся» штатах, в которых в прошлый раз выиграл Трамп. Я думаю, что Клобучар могла бы одержать победу в некоторых штатах Среднего Запада. Ключевыми здесь станут Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Висконсин и Флорида. Нельзя забывать и того, что республиканцы (как и Москва) пытаются добиться уменьшения явки демократов. Тем не менее я думаю, что Трамп оттолкнул от себя достаточно много людей в ключевых штатах, что дает демократам возможность выиграть», – считает ветеран ЦРУ.

С ним солидарен и эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

«У демократов есть серьезный шанс победить Трампа, если они смогут выдвинуть кандидата, способного получить поддержку в центральных штатах, которые обычно и решают судьбу американских выборов. Такой кандидат должен привлечь на свою сторону независимых избирателей и людей «традиционных» республиканских взглядов, недовольных президентом, а также вернуть симпатии демократов, перешедших на сторону Трампа в 2016 году», – отмечает эксперт.

Как изменится внешняя политика США?

По мнению Дэвида Саттера, в случае если Трамп останется президентом, внешняя политика страны, вопреки опасениям многих экспертов, не будет противоречить американским интересам.

«Во многих аспектах Трамп оказался довольно реалистичным, и, несмотря на многие противоречивые моменты, по моим сведениям, представители Грузии, стран Балтии и других государств, соседствующих с Россией, в целом довольны поддержкой, которую им оказывает администрация Белого дома. Правда, я очень опасаюсь, что Трамп может вывести наши войска из Афганистана. Но, к сожалению, нет никакой гарантии, что демократический президент не сделает то же самое», – опасается Дэвид Саттер.

Джон Сайфер также считает, что, поскольку внешняя политика определяется не только президентом США, она не потерпит фундаментальных изменений. Однако в ряде аспектов, по его мнению, в случае победы демократического кандидата внешняя политика страны изменится в лучшую сторону.

«В таком случае мы восстановим отношения с европейскими союзниками и перестанем поддерживать авторитарные правительства вроде российского. Если же Трамп будет переизбран, внешняя политика будет еще больше служить его личным интересам. Можно ожидать, что он будет принимать больше решений, руководствуясь соображениями личной, политической и финансовой пользы для себя, что может стать катастрофой для страны», – предостерегает он.

Такой же позиции придерживается бывший генеральный консул США в Екатеринбурге Отто Ханс Ван Маерссен.

«Во-первых, в случае победы умеренного демократа вроде Блумберга политика станет делаться на основе сбалансированных решений, а не интуиции. Также изменятся некоторые внешнеполитические приоритеты США. К примеру, больше внимания будет уделяться изменениям климата. Страна продолжит заключать двусторонние торговые сделки, но, учитывая опыт Трампа, возможно, американская политика будет более протекционистской, чем это было до его избрания. Также усилится американская поддержка НАТО, тогда как созданные Трампом Космические силы будут сокращены», – предполагает он.

Стивен Пайфер считает, что подход демократов к вопросам внешней политики более традиционен для Соединенных Штатов.

«Кандидаты от Демократической партии придерживаются разных взглядов, но большинство из них высказывается за возвращение к более традиционному внешнеполитическому подходу США. Конечно, этот подход будет иметь сходство с позицией администрации Трампа по многим вопросам внешней политики (которые, в свою очередь, также во многом сохраняли преемственность с политикой администрации Обамы). Но риторика и тон Белого дома в таком случае будут радикально отличаться от сегодняшнего, что было бы безусловным плюсом», – резюмировал бывший дипломат.