Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран мира

Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран мира10
- 25.02.2020, 18:02
В год среднестатистический белорус потребляет 14,4 литра чистого алкоголя.
Организация World Population Review составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя. Этот рейтинг возглавила Беларусь с потреблением 14,4 литра чистого алкоголя на душу населения. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Большинство стран, из десятки самых "пьющих", находится в Европе. Их список выглядит таким образом:
Беларусь (14,4 л на душу населения);
Литва (12,9 л на душу населения);
Гренада (11,9 л на душу населения);
Чехия (11,8 л на душу населения);
Франция (11,8 л на душу населения);
Россия (11,5 л на душу населения);
Ирландия (11,4 л на душу населения);
Люксембург (11,4 л на душу населения);
Словакия (11,4 л на душу населения);
Германия (11,3 л на душу населения).
При этом отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, который учитывался в статистике. То есть в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год.