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Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран мира

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  • 25.02.2020, 18:02
Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран мира

В год среднестатистический белорус потребляет 14,4 литра чистого алкоголя.

Организация World Population Review составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя. Этот рейтинг возглавила Беларусь с потреблением 14,4 литра чистого алкоголя на душу населения. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Большинство стран, из десятки самых "пьющих", находится в Европе. Их список выглядит таким образом:

Беларусь (14,4 л на душу населения);

Литва (12,9 л на душу населения);

Гренада (11,9 л на душу населения);

Чехия (11,8 л на душу населения);

Франция (11,8 л на душу населения);

Россия (11,5 л на душу населения);

Ирландия (11,4 л на душу населения);

Люксембург (11,4 л на душу населения);

Словакия (11,4 л на душу населения);

Германия (11,3 л на душу населения).

При этом отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, который учитывался в статистике. То есть в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год.


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