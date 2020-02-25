15 видов блинов из разных стран мира 3 25.02.2020, 18:23

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До 1 марта продлится масленичная неделя.

24 февраля началась масленичная неделя, которая продлится до 1 марта, пишет phuket.com. В честь одного из самых сытных праздников года представляем 15 разновидностей блинчиков, традиционных для разных уголков планеты.

Доса, Южная Азия

Тонкие, острые, хрустящие и блестящие лепешки, приготовленные из ферментированного теста из риса и чечевицы. Индийцы любят кушать досу на завтрак, добавив овощную начинку, например, пряный картофель.

Поферти, Голландия

Любимое лакомство голландцев на ярмарках и карнавалах. Маленькие пышные блинчики, которые подаются с топленым маслом и сахарной пудрой.

Качапа, Южная Америка

Толстые кукурузные блинчики, которые подаются с начинкой из мягкого белого сыра. Купить можно в уличных киосках по всей Венесуэле и Колумбии.

Ынджера, Эфиопия и Эритрея

Популярная в этих двух африканских странах лепешка из муки тефф, которая одновременно является и лакомством, и посудой. Такие блины наполняют мясом или овощами, а затем отрывают по кусочку теста и набирают этими кусочками еду, как ложкой.

Кайзершмаррн, Австрия

Сладкое блюдо, напоминающее измельченные кусочки омлета. Этот пышный блин посыпают карамелью, украшают яблоками, вишней или миндалем.

Мсемен, Марокко

Тонкие маслянистые блины из манной крупы со сладкой или соленой начинкой. Тесто для мсемена обжаривается или запекается.

Паннукакку, Финляндия

Толстые, запеченные в духовке, блины, которые подаются с ягодами и большим количеством крема.

Окономияки, Япония

Жареная лепешка из смеси яичного теста и капусты, наполненная любой начинкой от сыра до осьминога и посыпанная сушеным тунцом, маринованным имбирем или майонезом. Иногда называют «японской пиццей».

Фарината, Италия

Итальянцы питают слабость к этим тонким, пресным блинам из нута. Также лакомство популярно на южном побережье Франции, где оно называется сокка.

Рагмунк, Швеция

Нежные и сытные картофельные блинчики, обжаренные в масле и поданные со свининой и брусничным джемом.

Бинг, Китай

Блины, приготовленные из пшеницы. В качестве начинки часто встречается утка и зеленый лук, фаршированные яйца или мясо.

Крепы, Франция

Тонкие, золотистые блинчики, подавать которые можно со сладкими или солеными начинками. Известный французский десерт Креп Сюзетт поливают апельсиновым ликером и посыпают сахаром.

Апам балик, Юго-Восточная Азия

Популярная уличная еда в Малайзии, Сингапуре и Индонезии. Эти блины, как правило, сладкие, наполненные арахисовым маслом, кунжутом или шоколадом.

Панкейки, США

Пышные оладьи, выложенные слоями, между которыми располагают кусочки банана, чернику, кленовый сироп или хрустящий бекон.

Хопперсы, Шри-Ланка

Золотистые, хрустящие по краям и мягкие по центру, эти блины посыпают карри или соусом релиш. Иногда подают вместе с яичницей.