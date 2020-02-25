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Эпидемиолог Гарварда спрогнозировал, что коронавирусом переболеют пять миллиардов человек

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  • 25.02.2020, 18:38
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Эпидемиолог Гарварда спрогнозировал, что коронавирусом переболеют пять миллиардов человек
Новый вид короновируса был обнаружен в Ухане в декабре
фото: epa

40-70% населения земли перенесет Сovid-19 в той или иной форме ближайший год, считает Марк Липситч.

Попытки сдержать эпидемию Сovid-19, которая началась с локальной вспышки в Китае и за два месяца распространилась на 36 стран, в конечном итоге окажутся тщетными, заявил в интервью The Atlantic (перевод - finanz.ru) профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч.

Уханьский вирус, в отличие от SARS или MERS, заразен во время бессимптомного инкубационного периода, который продолжается до двух недель - в течение этого времени носитель инфекции свободно распространяет ее среди популяции, оставаясь вне радаров медиков и не чувствуя проблем со здоровьем.

Именно эта особенность Сovid-19 приведет к тому, что он станет общемировым сезонным вирусным заболеванием, наряду с гриппом и ОРВИ, считает Липситч.

По его оценке, в ближайший год вирусом переболеют от 40% до 70% населения земли - то есть от 3 до 5,3 миллиарда человек.

Впрочем, подчеркивает Липситч, это не означает, что все будут серьезно больны. «Вероятно, многие перенесут болезнь в умеренной форме, или вообще без симптомов», - говорит он. Так же происходит с гриппом, который может грозить летальным исходом пожилым или хронически больным людям, а примерно у 14% протекает абсолютно незаметно - без симптомов и ухудшения самочувствия.

Для того, чтобы вирус распространился в США на всю страну, достаточно 100-200 заболевших, полагает Липситч.

На данный момент в Штатах официально зафиксировано 53 случая, и по их количеству страна занимает 8-е место в мире.

Из 77,7 тысячи подтвержденных больных в Китае на вторник, 25 февраля, скончались 2,7 тысячи. Стремительно растет число заболевших в Южной Корее (977 случаев и 10 летальных исходов), а также Италии (231 больной и 7 смертей).

Первые два случая вируса во вторник зарегистрировала Австрия - их в страну привезли туристы из Милана. 16 заболевших есть в Германии, 13 - в Великобритании, 12 - во Франции. Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса», заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Она добавила, что ЕК призывает страны сообщества воздерживаться от односторонних действий и предпринимать только согласованные шаги, основанные «на научных оценках».

В России, по данным Роспотребнадзора, в конце января Сovid-19 выявили у двух граждан Китая, и оба, получив лечение были выписаны из больниц. Новых случаев с тех пор не фиксировалось, хотя проверку прошли почти 12 тысяч человек.

Неясным остается масштаб эпидемии в Иране, где официально диагноз подтвержден у 61 гражданина. Во вторник о заболевании коронавирусом сообщил замминистра здравоохранения и медицинского образования Исламской республики Ирадж Харирчи.

Он добавил, что «Иран непременно победит вирус в течение нескольких следующих недель», а его состояние «неплохое», только держится температура.

Зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал глобальной пандемии, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.


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