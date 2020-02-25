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Президент Литвы: Мы недовольны качеством БелАЭС

  • 25.02.2020, 18:59
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Президент Литвы: Мы недовольны качеством БелАЭС
Фото: 15min.lt

Гитанас Науседа назвал «красные линии» в отношениях Литвы и Беларуси.

В отношениях Литвы и Беларуси есть определенные «красные линии», которые относятся к Островецкой АЭС, заявил телеканалу ОНТ президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы все еще не очень довольны требованиями к качеству этой АЭС, и мы хотели бы защитить интересы Литвы, и мы продолжим нашу дискуссию с белорусскими властями, чтобы найти решения, которые были бы хороши для обеих сторон», — добавил президент Литвы.

Сейчас литовское «Движение против Островецкой АЭС» ведет сбор подписей под петицией Европарламенту. В петиции — пять требований, касающихся Островецкой АЭС: в частности, требование не выдавать лицензию на эксплуатацию АЭС в неположенном месте. Сбор подписей продлится до 20 апреля. 26 апреля — в день трагедии на Чернобыльской АЭС — петицию представят в Европарламенте.


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