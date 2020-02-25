РФ и Турция на грани войны в Сирии 9 Витольд Репетович

25.02.2020, 19:50

4,988

Камнем преткновения стал сирийский Идлиб.

Россия и Турция, которые еще недавно открывали вместе газопровод, огибающий Украину, да и вообще дружили против Запада - оказались в шаге от войны. Камнем преткновения стал сирийский Идлиб - провинция, которая граничит с Турцией. Это последний крупный анклав на территории страны, неподконтрольный Дамаску.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке России начала операцию с целью вернуть себе контроль в провинциях Идлиб и Алеппо. Сначала все выглядело как очередное, далеко не первое за последние годы «обострение в зоне перемирия», которое после небольших успехов правительственных сил должно было закончиться очередным перемирием при посредничестве Турции. Однако в этот раз оборона исламистов из «Хайат Тахрир аш-Шам» рухнула, и сирийские войска начали стремительно продвигаться вдоль шоссе М5 вглубь анклава. Лидер сирийских исламистов Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что сопротивление наступлению затруднительно из-за участия в нем российской артиллерии и авиации.

Телефонные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые раньше завершали подобные кризисы, не остановили наступление. Главы государств смогли договориться только о продолжении переговоров на уровне дипломатов и военных. Дипломаты встретились 18 февраля, однако обоюдные обвинения сторон в нарушении сочинских соглашений 2018 года только еще больше усугубили кризис.

Условия сочинских соглашений:

Россия и Иран как союзники диктатора Сирии Башара Асада обязались не допускать наступления сирийских войск на анклав в Идлибе.

Турция как союзник части оппозиционных Асаду группировок, базирующихся в анклаве, обещала отвести боевиков на 20 километров от линии фронта и отделить «умеренную оппозицию» от джихадистов.

В зоне разграничения были созданы турецкие, российские и иранские наблюдательные посты — каждый на несколько десятков военных.

Кроме того, оппозиция в анклаве должна была обеспечить беспрепятственное движение по двум главным трассам в Идлибе: шоссе М5 Дамаск — Алеппо и М4 Латакия — Алеппо.

В вопросе о том, возможен ли полномасштабный конфликт между Россией и Турцией,

Руководство Турции четко и ясно понимает, что войска Башара Асада (САА) рано или поздно вернут себе контроль над Идлибом. Все эти действия Турции по укреплению позиций, наблюдательных пунктов — это только показательные, ложные действия. Главной их целью является складывание обманчивого впечатления, что Турция и далее поддерживает оппозицию и джихадистов Хайат Тахрир аш-Шам и тем самым противостоит России и силам САА. Однако на то, что эти действия ложные, указывает тот факт, что они ни к чему не приводят, они просто безрезультатны. Было сообщение о гибели нескольких турецких солдат, и месть, о которой огласило военное руководство Турции, было довольно сомнительным. Ведь несмотря на «месть» Турции наступление сил Асада не было приостановлено и продолжалось далее.

По моему мнению, руководству Турции понятно, что наступление российских войск и войск САА в Идлибе буде продолжатся и его так просто не остановить, а посылать своих солдат на погибель, неся при этом большие материальные и технические потери, Турция не будет. У Анкары в сирийском конфликте совсем другие интересы, это вопрос курдов. В то самое время когда происходят бои в Идлибе, турецкая армия наносит авиаудары по ряду курдских городов, таких как Тель-Тамр и Эль-Хасака.

Довольно часто появляются разные сообщения о том, что Башар Асад подписал с курдами какой-то договор или тому подобные сообщения, которые являются неправдой, однако показывают, что торги по курдскому вопросу между Дамаском и Анкарой активно проводятся. Чтобы иметь какой-то аргумент в споре с Россией и Башаром Асадом, Турция продолжает поддерживать идлибские группы.

Немаловажным аргументом в споре между Турцией и Россией также служит и вопрос контроля Ливии. Ведь все больше появляется сообщений о сирийских джихадистах из Идлиба на ливийской войне. Данный факт еще раз подтверждает то, что вопрос контроля над провинцией Идлиб, является для Турции второстепенным и предметом торга, ведь если бы данная провинция была так важна, то из нее точно бы не стали перекидывать силы.

Для Турции вопросы контроля Ливии и контроля над курдами являются нераздельными и очень важными.

Если говорить о целях России и Асада, то довольно давно было понятно, что рано или поздно атака на Идлиб состоится, ведь Асаду очень важно возвратить себе контроль, а для российских военных важно обезопасить себя от потенциальной угрозы, периодических наносит ударах по авиабазе в Латакии и другим военным объектам. Однако прямого полномасштабного столкновения между армиями Турции и войсками РФ точно не произойдет.

Турция и далее для достижения своих целей использует джихадистов «Хайат Тахрир аш-Шам» под руководством Абу Мухаммад аль-Джулани. Именно для этого и проводится «показательная война» Турции в Идлибе, чтобы как можно дольше удерживать их лояльность, чтобы с их помощью проводить свою геополитическую деятельность.

Во время сентябрьского вторжения турецкой армии в северо-восточную часть Сирии, которая тогда находилась под контролем курдских формирований, принимало участь большое количество джихадистов. Так что мы видим, что на данный момент у Турции получается их контролировать и использовать в собственных интересах.

Витольд Репетович, «Радио Польша»