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«Будете молчать – будете получать 270 рублей»

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  • 25.02.2020, 19:53
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«Будете молчать – будете получать 270 рублей»

Поучительная история из Слонимского района.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик рассказал, как независимые СМИ помогли повысить зарплату рабочего:

- Александр Деримарко, житель агрогородка Озерница, недалеко от Слонима, работал на двух работах целый месяц (скотник и слесарь) и получил зарплату в 270 рублей. После такой несправедливости мужчина обратился в независимую прессу, и тогда ему на карточку докинули 100 рублей. Так это он обратился, а многие опасаются куда-то писать и вот живут за такие нищенские зарплаты. А молчат люди потому, что не хотят потерять даже такой заработок, потому что иного – не будет.

Будете молчать – будете получать 270 рублей. Не все же могут выехать за пределы Беларуси на работу. У кого-то есть семьи, маленькие дети, больные родители, еще что-то, - цитирует Марчика пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».


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