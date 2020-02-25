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В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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  • 25.02.2020, 20:11
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В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Ранее также зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом в Хорватии и Австрии.

В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральная служба здравоохранения страны, передает РБК.

Коронавирус выявили у человека на юге страны — в кантоне Тичино. В ведомстве отметили, что зараженного коронавирусом госпитализировали и изолировали.

По информации ведомства, за десять дней до этого заразившийся коронавирусом отдыхал в Италии недалеко от Милана.

Как уточняет издание Bote, речь идет о мужчине в возрасте 70 лет.


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