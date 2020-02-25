Прах Змитрока Бядули готовят к возвращению в Беларусь 2 25.02.2020, 20:13

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вернуть останки отца сыну классика помогает швейцарский фонд, учрежденный белорусами.

Зимой 2020-го должна была пройти эксгумация захоронения Змитрока Бядули в Казахстане – городе Уральске, - чтобы перевезти его прах в Беларусь и перезахоронить на родине. Идея давно витала в воздухе, еще с советских времен. Сын Бядули Ефим Плавник (настоящее имя писателя – Самуил Плавник – Ред.) говорил, что теперь – шестая или седьмая попытка этот процесс осуществить. Прежние оставались на уровне разговоров. Напомним, Змитрок Бядуля умер в эвакуации 3 ноября 1941-го близ казахстанского Уральска, где его и похоронили, пишет kp.by.

Теперь все действия по доверенности от Ефима Плавника проводит глава благотворительного фонда Марии Магдалены Радзивилл, член Консультативного совета белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Александр Сапега.

Это он три года назад на родину вернул в нашу страну из Швейцарии прах княгини Магдалены Радзивилл (теперь он покоится в минском костеле Святого Роха). Также Сапега смог установить памятник Тадеушу Костюшко в Швейцарии. Параллельно с проектом перезахоронения останков Бядули он занимается установкой мемориальной доски Василю Быкову в Минске и памятника Яну Борщевскому в украинском Житомире, где тот окончил свой век. Сапега говорил, что уже получены согласия от властей Уральска и решается вопрос с датой эксгумации, перевозом останков и конкретным местом в Минске.

Эксгумация прошла 24 февраля. Перед ней Александр Сапега получил все необходимые разрешения от акимата Уральска, а судмедэкперты осматривали захоронение. На церемонии присутствовали Александр Сапега, Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич, настоятель местной православной церкви - в ней провели панихиду по Бядуле.

- Усё адбылося. Працэс доўжыўся прыкладна 4 гадзіны з улікам афармлення ўсіх дакументаў і апламбіраваннем, -рассказал Александр Сапега. - таксама падчас паездкі мы знайшлі дакументы, рукапісы - усё, што сям'я перадавала ў савецкі час ва Уральск, у музейную экспазіцыю. Для нас у мясцовым архіве зробяць сканы гэтых папер і здымкаў. Таксама нам адшукалі ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга, якім быў узнагароджаны ў свой час Бядуля. Яго перадавалі ў Казахстан родныя пісьменніка. Мы ж мелі магчымасць патрымаць узнагароду ў руках. Галоўнае, што цяпер мы ведаем дакладна, што ён захаваўся, у нас ёсць кантакты для далейшай працы адносна гэтага артэфакта.

Завтра белорусы вылетают с прахом классика на родину. Подробности обещают сообщить на пресс-конференции 27 февраля. Там же покажут съемки с места эксгумации, а также, по возможности, видеокадры. Кстати, место ее проведения (Музей истории белорусской литературы) - не случайно: его филиал «Беларуская хатка» - тот самый дом, где до революции жил Бядуля.