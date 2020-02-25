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Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ

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  • 25.02.2020, 20:24
  • 1,605
Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ
Юнас Энрот

У минчан за два матча до конца «регулярки» 226 пропущенных шайб.

Минское "Динамо" вечером 25 февраля принимает ярославский "Локомотив" на "Минск-Арене" (1:2, 1-й перерыв). Пропустив две шайбы, "зубры" обновили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных голов в свои ворота в течение регулярного сезона, передает pressball.by.

В сезоне-2008/09 "Витязь" пропустил 225 шайб. У минского "Динамо" за два матча (с учетом сегодняшнего) до конца "регулярки" 226 пропущенных шайб. 27 февраля минское "Динамо" встретится с московскими одноклубниками.


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