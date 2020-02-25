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В Киеве появился электропикап Tesla Cybertruck

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  • 25.02.2020, 20:29
  • 3,033
В Киеве появился электропикап Tesla Cybertruck

Фотофакт.

В столице Украины был замечен новый электропикап Tesla Cybertruck, который в производство запустят только в конце 2020 года. Фотографии новой разработки от компании американского бизнесмена Илона Маска появились в Facebook, передает korrespondent.net.

Так, снимки Cybertruck были опубликованы в группе dtp.kiev.ua. "В Киеве обнаружен Cybertruck. Героев оборони 2, Голосеевский, кофейня "Woke Up", - отмечается в сообщении.

Фото: Facebook/Роман Пелех

Также фото электропикапа из Калифорнии выложил блогер Роман Пелех. "Уже в Киеве", - подписал он кадр.

Добавим, что в комментариях интернет-пользователи сообщили, что прототип Tesla Cybertruck - с турнира WePlay! по игре Dota 2, который на прошлой неделе прошел в Киеве.


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