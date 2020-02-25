В Слониме открыли первый в стране жесткий дискаунтер «Грошык» 7 25.02.2020, 21:09

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Что там с ценами?

Первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42А. На открытие пришли около тысячи человек, покупателей здесь обслуживают 5 касс. Tut.by рассказывает, как это было и что в «Грошыке» с ценами.

Слонимский дискаунтер занимает 1600 квадратов. Здесь продают бакалею, напитки, хлеб, мясные изделия, молочные товары, фрукты и овощи.

Например, кило бананов и мандаринов в день открытия стоили 1,99 рубля. Скумбрия — 4,49 за кг, охлажденная курица — 3,79. «Нескафе Голд» — 7,79 рублей за 190 г, а чай «Липтон» — 4,49 за упаковку из 100 пакетиков. Среди бакалеи также можно найти макароны по 0,79 за 900 г и рис за 0,95. Литр сока обойдется в 0,99 рублей.

Что за «Грошык» и откуда он взялся?

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

Формат дискаунтера сейчас очень популярен не только в соседних странах, но и в Европе. За счет внутренней экономии товары здесь заметно дешевле, чем в привычном ритейле. Цены на продукты — одни из самых низких в стране.

Этого удается достичь за счет минимизации издержек. В первую очередь минимизированы затраты на логистику, так как товар поставляется кратно паллетоместам. Также снижены трудозатраты персонала, поскольку покупатели будут брать товар непосредственно с паллет. А за счет большой торговой площади объекта уменьшаются и операционные издержки.

На первом этапе ритейлер будет развиваться в регионах: вначале в городах с населением около 50 тысяч человек, после этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры.