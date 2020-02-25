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Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

  • 25.02.2020, 22:03
Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США
Майк Помпео

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Вмешательство в наши выборы недопустимо», — подчеркнул он, пригрозив незамедлительным ответом при попытке подорвать «демократические процессы» США.

Накануне выборов президента США в 2020 году американские СМИ вновь подняли тему российского вмешательства, которая обсуждалась после избрания Дональда Трампа главой государства в 2016 году. Так, газета The New York Times писала, что Москва намерена способствовать переизбранию Трампа на второй срок, в то время как The Washington Post заявила, что российская сторона планирует помогать его сопернику — Берни Сандерсу.

В связи с этим сенаторы-демократы 24 февраля предложили ввести санкции против Москвы и президента России Владимира Путина.


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