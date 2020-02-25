Европарламент заинтересовался делом белорусских анархистов 1 25.02.2020, 22:23

Евродепутаты рассмотрят вопрос политической составляющей в приговоре анархистам.

Евродепутаты изучат ситуацию с жесткими приговорами в Минске анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару, заявил журналистам на брифинге в белорусской столице заместитель председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевский, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, анархистов осудили на 7 лет каждого за акции у Мингорсуда и СИЗО на Володарского, которые материально оценены самими властями в сумму меньше 100 долларов.

- Делегация Европарламента всегда обращает внимание на вопрос уважения к правам человека. И у нас есть ожидания, чтобы ситуация с правами человека в Беларуси улучшалась. Есть опыт предыдущих лет, когда с 2009 по 2014 год в Беларуси было много политзаключенных - представители оппозиции. У нас не было никаких контактов с властями.

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс в свою очередь заметил, что в Евросоюзе по-прежнему отмечают ограничительную практику применения законодательства в отношении оппозиции в Беларуси.

Кроме того, Ауштрявичюс призвал правительство Беларуси прекратить жестокое применение статьи 328 Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств», поскольку «эта статья в первую очередь направлена на подростков и не дает развивать свободу в обществе».