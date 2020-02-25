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В Беларуси хотят внести изменения в «закон о погоде»

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  • 25.02.2020, 22:55
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В Беларуси хотят внести изменения в «закон о погоде»
Фото: БелТА

Белорусские чиновники считают, что нашей экономике мешают расти недостоверные прогнозы погоды.

В Беларуси планируют внести изменения в закон «О гидрометеорологической деятельности», сообщает СТВ.

Возможные нововведения 25 февраля обсудили «парламентарии». Выездная встреча прошла на площадке метеостанции в Уручье.

Мировая практика показывает: из-за изменения климата экономические потери уже составляют больше 10%. По мнению «депутатов», их можно существенно сократить. Необходимы только достоверные прогнозы погоды.

Изменения в законе касаются как работы Гидромета, так и тех, кто распространяет данные о планах небесной канцелярии. Ссылка на источник информации будет обязательной. Кроме того, главный погодный документ хотят адаптировать под единый рынок ЕАЭС. Это упростит работу синоптиков и позволит быстрее узнать о прогнозах в странах союза.


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