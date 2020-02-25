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В Беларуси впервые задержали Свидетеля Иеговы из России

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  • 25.02.2020, 23:23
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В Беларуси впервые задержали Свидетеля Иеговы из России

Россия объявила мужчину в межгосударственный розыск из-за веры.

Белорусские правоохранители задержали Свидетеля Иеговы из России. Как сообщает сайт религиозного объединения, это первый случай в истории Беларуси, когда был арестован Свидетель Иеговы, которого за веру преследуют в России, передает «Белсат».

36-летнего россиянина Николая Махаличева задержали 21 февраля для проверки документов. После этого ему сообщили, что Россия объявила его в межгосударственный розыск, так как он исповедует якобы запрещенную религию. Верующий оказался в изоляторе временного содержания в Городке.

Через три дня прокурор направил его в СИЗО-2 в Витебске. В постановлении отмечается, что Махаличев действовал «умышленно, по мотивам религиозной нетерпимости, из экстремистских побуждений, выражающимися в пропаганде преимущества последователей религиозного учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами…», а также занимался «исповеданием и распространением идеологии и веры».

Верующий постановление о помещении под стражу считает незаконным и собирается обжаловать его в белорусском суде. Он также подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Ранее сведений о задержании в Беларуси Свидетелей Иеговы из России не было.

Уголовное дело против Махаличева завели в России 31 января 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Свидетели Иеговы» – международная религиозная организация, имеющая миллионы сторонников по всему миру, в том числе в Беларуси.


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