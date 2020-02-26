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США ввели новые санкции против ракетной программы Ирана

  • 26.02.2020, 8:05
США ввели новые санкции против ракетной программы Ирана

Они затронут компании из четырех стран.

Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных юридических и физических лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с Законом о нераспространении оружия массового поражения, принятого в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии (INKSNA), сообщает «Голос Америки».

Это решение включает в себя новые санкции против пяти юридических и физических лиц в Китае и Турции за поддержку иранской ракетной программы. Гражданин КНР Ло Динвэнь, попавший под санкции, был также вовлечен в поставки оборудования двойного назначения для пакистанской программы вооружений.

Санкции против 13 организаций и физических лиц вводятся на два года, указывается в пресс-релизе Госдепартамента.

«Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается серьезной проблемой распространения (ядерного оружия), – говорится в заявлении Госдепартамента. – Введение санкций против этих иностранных организаций согласуется с нашими усилиями использовать все доступные меры, чтобы помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал».


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