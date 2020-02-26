Стало известно, сколько Беларусь хочет получить за «грязную» нефть из России 6 26.02.2020, 8:12

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В «Белнефтехиме» назвали цифры.

25 февраля Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации издержек за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба». В «Белнефтехиме» назвали объемы нефти, за которую может быть получена компенсация, сообщает РБК.

Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что компенсация за поставки «грязной» нефти будет из расчета 15 долларов за баррель. Он уточнил, что «речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с «грязной» нефтью, — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии».

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко объяснил РБК, что речь идет о компенсации за 563 тысячи тонн нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ. Таким образом, Беларусь может получить от «Транснефти» 61,6 млн долларов. По словам Тищенко, переговоры о каких-то дополнительных выплатах не ведутся. В «Транснефти» на запрос журналистов не ответили.

Напомним, «грязная» российская нефть оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли в апреле 2019 года. Издержки понесли НПЗ и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Стороны договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть только в январе 2020 года.