Sveriges Radio: Путин может пасть жертвой коронавируса 1 26.02.2020, 8:20

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Дело не только в инфекции.

Из-за вспышки коронавируса в Россию перестали пускать граждан Китая. Пока, во всяком случае если верить официальным данным, Россию эпидемия не особо затронула. Но министр финансов уже заявил, что с закрытием границы у вспышки заболевания возникнут серьезные последствия, передает шведское Sveriges Radio (перевод — inosmi.ru).

«Я пообщался с таможенными органами, и они сообщили, что потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 миллиард рублей в день. Это последствия коронавируса», — сказал министр финансов Антон Силуанов в интервью. За месяц убытки составят около 4,5 миллиарда в пересчете на кроны.

Всего у двух человек на территории России диагностирован коронавирус. Правда, к российской статистике всегда стоит относиться скептически, ведь здешние организации независимыми не назовешь. Длина российско-китайской границы — 420 миль (более 4,2 тысячи километров — прим. ред.), и как россияне, так и китайцы в приграничных населенных пунктах пользуются относительной свободой передвижения.

Теперь граница закрыта. С прошлого четверга китайским гражданам въезд в Россию заказан.

Пока это затронуло в основном туризм. В прошлом году визы в Россию были выданы 2,3 миллионам китайцев, а вот сейчас туристические очереди в Москве порядком уменьшились.

Министр финансов не считает, что угроза коронавируса сыграет решающую роль в российскую экономике. Конечно, Китай — один из важнейших торговых партнеров России, однако российские предприятия не настолько зависят от китайских комплектующих, как компании в других странах.

Главная угроза России связана с ценами и спросом на нефть. Международный энергетический совет прогнозирует самый низкий прирост спроса с 2011 года, что во многом объясняется воздействием коронавируса на мировую экономическую ситуацию.

В России же экономика в принципе основана на доходах от продажи нефти и газа, причем обстановка уже сейчас напряженная.

Если снижение спроса на нефть и газ продлится в течение всей глобальной эпидемии коронавируса и будет сопровождаться падением цен на нефть, а страны-нефтепроизводители вдобавок договорятся уменьшить добычу, экономические затруднения в России усугубятся.

Президент Владимир Путин и его система стабильно держат власть в своих руках. Но если долгосрочный экономический кризис ударит по жизни простых россиян, президента Путина, который как раз переписывает конституцию страны и перестраивает органы власти в Кремле, настигнут политические последствия.