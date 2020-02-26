«Бюджет задыхается»: что будет с зарплатами белорусов? 11 26.02.2020, 8:36

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Для властей уже прозвучали первые «звоночки».

В этом году государство изменило систему оплаты труда бюджетников, что, вопреки обещаниям Лукашенко и чиновников Минтруда, привело к значительному сокращению их зарплаты.

Падение зарплат в бюджетной сфере происходит на фоне регулярного повышения цен на автомобильное топливо и рекордной девальвации белорусского рубля. Ситуацию с доходами белорусов для сайта Charter97.org прокомментировал правовой инспектор независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

- В расчетниках за январь белорусские врачи и учителя увидели суммы на 150-200 рублей меньше. Этот факт вынуждено было признать и Министерство труда, хотя накануне Лукашенко заявлял о том, что зарплаты не уменьшаться. Почему получилось с точностью до наоборот?

- Начну с того, что сегодня ехал в машине и по радио была новость, мол, если вам не доплатили зарплату за январь, то звоните на линию комитета госконтроля, они там разберутся и накажут. Все понимают, что зарплата не должна снижаться. Тем не менее, факты свидетельствуют об обратном.

Почему это происходит? Бюджет задыхается. У него нет денег, поэтому идут спады в зарплатах. Нефтянка, которая несла «золотые яйца» в виде перепродажи нефтепродуктов, дала сбой. Наверно, ощутимое снижение зарплаты бюджетников на 10-20%, это «первая ласточка».

Что будет дальше? Эта ситуация потащит за собой и остальные отрасли. Не может быть просто, что у врачей и учителей стало меньше, а у других – больше. Мое мнение: это все связано с нефтяной войной с Россией, когда Беларусь потеряла, скажем, дешевую нефть в обмен на «братские поцелуи».

- В СМИ новую модель начисления зарплат назвали «системой Робин Гуда» в связи с тем, что зарплата квалифицированных специалистов уменьшилась, а неквалифицированных работников — осталась прежней или даже немного выросла. Как вы оцениваете такой подход?

- Ни в одной стране мира нет такой «уравниловки», которую хотят ввести у нас. Не может квалифицированный специалист получать меньше или столько же, сколько человек с низкой квалификацией труда. Всегда во всех экономиках мира первые имели большую оплату.

То, что хотят ввести у нас, это та «социальная справедливость», о которой говорит Лукашенко уже больше 25 лет. Она не работает ни в одной стране мира. Думаю, что и у нас она тоже работать не будет. Это не более, чем популистский ход. Все мы знаем, что это год президентских «выборов». Мы еще много чего услышим, только власти вскоре забудут о своих обещаниях.

- Обращались ли бюджетники в профсоюз РЭП за помощью в связи с новой ситуацией с зарплатами?

Нет, таких обращений во всем профсоюзе, в частности в Гомельском регионе, не было. Люди, в основном, жалуются на низкие зарплаты в других отраслях народного хозяйства.

Что касается бюджетников, это люди подневольные, которые в наш независимый профсоюз пойдут уже в крайней степени отчаянии. Они люди зависимые, связанные, в первую очередь, контрактной системой.

Они понимают, что, идя в независимый профсоюз, сначала ищут правду, а в последствии - придется искать новое место работы. Люди боятся. Те же учителя понимают, что с ними контракты ежегодно заключают для отчетности периода, а потом просто могут не продлить, и все.

- Как повлиял на положение людей в Беларуси новый Трудовой кодекс, который начал действовать в этом году?

- Этот кодекс по всем статьям гораздо ухудшает правовое положение, за исключением той главы, которая введена для работников работающих дистанционно. Это новшество.

Независимый профсоюз одобряет положение, когда работники могут работать дистанционно, тем более современные технологии позволяют это делать. Все остальное, в том числе, право передавать работника, как крепостного, от одного нанимателя к другому – все это в значительной степени ухудшает положение людей наемного труда.

Подчеркиваю, новая редакция кодекса начала только действовать. Как таковая практика еще не сложилась.

- 25 февраля возле офиса «Белнефтехима» прошел стихийный митинг против повышения цен на бензин. Как вы прокомментируете то, что люди самоорганизовались и вышли протестовать?

- Это классная идея. Я сам автомобилист, и, если бы в Гомели увидел, что люди протестуют, сам бы взял плакат и присоединился к ним. Кажется, что только по копейке каждую неделю добавляют, но ведь это — в разрезе целого года. Это их обычный хитрый способ. Сегодня топливо по отношению к нашей заработной плате имеет уже очень высокую цену. Мы приближаемся к тому, что будем платить один доллар за литр бензина — это как средняя европейская цена. Конечно, люди будут протестовать, поскольку рост цен на топливо не успевает за заработной платой. Иными словами, доходы населения остаются на прежнем уровне, а топливо растет.

Белорусы привыкли пользоваться автомобилями. То, что люди протестуют, это первый «звоночек» для властей: мол, подумайте, что вы делаете? Если цена в мире на нефть падает, то почему цена на бензин должна расти?

Помните, какие были протесты автомобилистов, когда и движение в центре Минска перекрывалось. Такие акции направлены на то, чтобы правительство одумалось. Я уже сам замечаю, что люди экономят. Если раньше они могли поехать на автомобиле, то сейчас стараются пересаживаться на общественный транспорт.

Что будет дальше? Возвращаясь к предпосылкам такой ситуации из первого вопроса, топливо будет дорожать до европейского уровня. Но наши заработные платы точно не будут успевать за этим ростом цен. Поэтому акция 25 февраля — это тоже «первая ласточка».

- Лукашенко еще во время «парламентской» кампании с тревогой говорил о предстоящих президентских «выборах». Во что может перерасти ухудшение социально-экономической ситуации?

- По Конституции «выборы» должны пройти не позже августа текущего года. Соответственно, через три месяца у нас уже должна стартовать предвыборная компания.

Я думаю, власть включит печатный станок и накачает пустых денег. Если не повысит доходы и пенсии, то хотя бы оставит на прежнем уровне. Зафиксированный в последние дни рост курса доллара — это ведь тоже неспроста. Это говорит о том, что власть уже печатает лишние деньги для того, что бы «держать положение». Конечно, они боятся, чтобы месяц-два рабочие на «Гомсельмаше» не получали зарплату. Представьте, если эта армия работников выйдет на улицы — кто и куда их поведет. Поэтому власти будут пытаться каким-то способом, в ущерб экономике, «удерживать ситуацию»… Как говорится, чтобы «день простоять - до осени продержаться». А там уже могут быть самые различные варианты развития событий.