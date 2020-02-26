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«Типичная Беларусь»: Стоимость «золотого» флагштока в Гомеле взвинтили в 50 раз!

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  • 26.02.2020, 8:42
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«Типичная Беларусь»: Стоимость «золотого» флагштока в Гомеле взвинтили в 50 раз!

Изначально проект оценивался значительно дешевле.

Интересные подробности проясняются на счет «золотого флагштока» в Гомеле, пишет телеграмм-канал «Типичная Беларусь».

Оказывается, в конце 2019-го года предложение установить 60-метровую стелу оценивалось существенно дешевле – в 30 тысяч рублей! Правда, тогда тендер был объявлен несостоявшимся (сейчас проект оценивается примерно в 1,5 миллиона рублей — ред.).

В то время как у людей урезают зарплаты, многие работают на четырехдневке, чинуши решили устроить распил бюджетных денег. И это в «предвыборный год»!

Саша, тут даже в коровник не придется ехать и туфли марать… Вопрос только в другом: захочет ли вмешаться в этот беспредел царь или сделает вид, что не знал об этом?


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