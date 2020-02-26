Астрономы показали снимки странных камней на обратной стороне Луны 2 26.02.2020, 8:59

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Их изучением займется NASA.

Китайский роботизированный луноход Yutu-2 передал на Землю фото странных камней, которые зафиксированы на обратной стороне Луны.

Уникальные снимки обнародовало на своем официальном сайте китайское национальное космическое управление (CNSA), пишет lenta.ua.

Изучением переданных Yutu-2 фотографий со необычными камнями занимаются, в том числе ученые NASA. Кадры оценил сотрудник американского агентства Дэн Мориарти. Он отметил, что каменистые образования, которые запечатлены на обратной стороне спутника Земли, имеют схожие размеры и форму. Это может свидетельствовать об общем происхождении породы.

Поскольку у них насыщенный пигментный оттенок, которого нет на Луне, специалисты допускают, что они могли появиться на спутнике вследствие падения метеорита. Помимо этого, было доказано, что они образовались сравнительно недавно. На это указывают следы эрозии на их поверхности, что могло быть вызвано резким перепадом температур.

Ученые продолжают изучать снимки Yutu-2. Специалисты отмечают, благодаря тому, что кадры были сделаны в высоком качестве, они смогут узнать немало интересного о странных камнях, которые находятся на обратной стороне Луны.