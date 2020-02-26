«Абсолютным хитом среди белорусов остаются Tesla» 2 26.02.2020, 9:08

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Во сколько обойдутся электромобили после обнуления пошлины?

Заявление о намерении обнулить таможенную пошлину на электромобили многие восприняли как состоявшийся факт. Увы, пока действуют старые правила, но некоторые белорусы всерьез задумались о покупке Tesla и Chevrolet Bolt из США. Если изучать места возможного приобретения подержанного EV, то именно американский рынок выглядит наиболее привлекательным. Посчитав на конкретных примерах, на какую «скидку» можно рассчитывать, журналисты onliner.by пришли к выводу: ситуацию это в корне не изменит. Энтузиасты и так покупали «электрички», однако без правильного развития инфраструктуры машины с батарейкой остаются транспортным средством для избранных.

Сейчас 15% + 20%. Будет только 20%?

На прошлой неделе объявили, что поддержан проект об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Сейчас не ясно, как читать сводку из официального пресс-релиза: то ли скидка будет действовать до конца 2020 года, то ли в течение этого срока лишь примут решение.

В качестве обоснования вспоминают прошлый опыт. Мол, с сентября 2016 по август 2017 года, когда действовали аналогичные меры, импорт электромобилей в Беларусь увеличился в четыре раза, в стоимостном отношении — в восемь раз.

Жаль, не говорят, сколько именно EV ввезли в страну за это время. Думается, прозвучало бы не так оптимистично.

Давайте сначала разберемся, о какой скидке идет речь. На данный момент при растаможке электромобиля нужно перевести два платежа. Во-первых, пошлину в 15%, а во-вторых, 20% НДС от суммы стоимости транспортного средства и оплаченной пошлины.

Про налог на добавленную стоимость скромно умалчивают. Хотя он превышает пошлину. Судя по всему, о его отмене речи не идет.

Приведем пример. За $10 тыс. приобретен Kia Soul EV. Его необходимо легализовать в Беларуси. Пошлина обойдется в $1,5 тыс. (в эквиваленте), еще $2,3 тыс. придется заплатить в качестве НДС. Итого $3,8 тыс. перекочуют из кармана владельца электромобиля в бюджет. Это только то, что вы должны государству.

В случае обнуления таможенной пошлины придется оплатить только НДС, то есть $2 тыс. вместо $3,8 тыс. для нашего Kia Soul EV.

Но это еще не все! Нужно учесть другие расходы, которые на фоне пошлин кажутся не столь существенными, но в итоге составляют немалую сумму:

таможенный сбор (120 рублей);

утильсбор (за электромобиль до трех лет — 544,5 рубля, старше трех лет — 816,7 рубля);

хранение автомобиля на спецплощадке (от 50 рублей);

услуги таможенного декларанта (от 89 рублей).

Абсолютным хитом среди белорусов остаются Tesla

Несмотря на то что Западная Европа расположена ближе и машину можно пригнать лично, совместив покупку с поездкой в Германию или Францию, есть несколько моментов, которые вынуждают обратить взор на американские аукционы.

— Европейский рынок сейчас интересен тем, кто приобретает Renault Scenic, Opel Corsa или Volkswagen Up, которые локально распространены в регионе, являются проходными по нашим таможенным правилам и потому привлекательными, — считают специалисты. — С электромобилями несколько другая история. Их чаще заказывают в США по нескольким причинам. Во-первых, там образовался солидный парк EV, коих немало реализуется через аукционы: Nissan Leaf, Volkswagen eGolf, Kia Soul EV, Chevrolet Bolt, Ford Focus Electric, BMW i3. Во-вторых, стоимость электрокаров в Америке существенно ниже, поскольку они серьезно теряют в цене после попадания в ДТП. В итоге даже с учетом доставки в Беларусь и восстановления машина обходится дешевле.

Сейчас получили развитие компании, которые оказывают услуги по консультированию и организации процесса покупки автомобилей из США. Николай Скребец представляет одну из таких организаций. По его словам, каждый месяц они помогают приобрести около сорока машин, из них — только два-три электромобиля:

— Абсолютным хитом для белорусов остается Tesla. Гораздо реже заказывают более бюджетные варианты, распространенные в США. Как правило, владельцами EV становятся люди очень подготовленные, хорошо разбирающиеся в теме и уже имеющие опыт эксплуатации электрокаров.

Сразу после появления новости об обнулении пошлины на компании, занимающиеся доставкой авто из США, обрушился шквал звонков. Это хорошее свидетельство того, что многие не успели разобраться в нюансах.

Если все детально просчитать, то выяснится: обнуление пошлины — вовсе не большой шаг навстречу, а попытка простимулировать вялый спрос на EV, которые на территории Таможенного союза массово пока не производятся. На наш взгляд, данная мера позволит скорее нажиться перекупщикам, которые будут искать рынок сбыта на территории России. А энтузиасты из Беларуси, вдохновленные идеей ездить на электричестве, и так уже реализовали мечту.

Вот несколько конкретных примеров, которые наглядно демонстрируют, что скидка при обнулении пошлин принципиально ситуацию не изменит. На бюджетных вариантах сэкономить получится совсем немного, а дорогие EV массово покупать не будут.

Mitsubishi i-Miev: около $6,5 тыс. под ключ

Одно из преимуществ покупки электромобиля из-за границы заключается в том, что растаможка в данном случае не привязана к году выпуска EV. Этим воспользовался клиент, решивший приобрести недорогую «электричку», выпущенную в 2012 году.

Mitsubishi i-Miev стал популярен в Японии, также продавался в США и даже в России. Тем не менее в наших краях это редкий зверь.

— На аукционе мы его выиграли за $1997. Около $1025 уйдет на доставку до Клайпеды, еще $520 будет стоить транспортировка до Минска, — перечисляет расходы Николай Скребец. — В $758 обойдется растаможка, но поскольку клиент рассчитывает на льготу по 140-му указу, то эта сумма будет вдвое меньше. Утильсбор составит 816,7 рубля.

Именно изменения, введенные в прошлом году, в большей мере оказали влияние на рынок подержанных автомобилей. Заградительные пошлины не кажутся уже такими обременяющими — большинство импортированных в Беларусь машин растаможиваются с 50%-ной «скидкой».

Когда электрокар будет легализован, владелец сможет заняться ремонтом. Уже очевидно, что придется потратиться на передний бампер, оптику, крепления. Потребуется решать вопрос с выстрелившими подушками безопасности. Но не исключены повреждения, которые не определишь по снимкам. Навскидку владелец оценивает ремонт в 2 тыс. у. е. Округлим общую сумму до $6,5 тыс.

Специалисты не рекомендуют приобретать EV, в которых повреждены кузовные части, расположенные возле батареи, и это вполне логично. У Mitsubishi i-Miev зарядный элемент установлен под днищем.

Заявленный запас хода составляет 100—150 км. Где собирается заряжать батарею владелец? У покупателя есть частный дом, и это сразу снимает все вопросы. Разумеется, у него есть основной автомобиль, а микровэн он приобрел интереса ради. Была бы для него важна скидка (при обнулении пошлины) в $360?

BMW i3: обойдется примерно в $18 тыс.

Следующий кейс подтверждает прежний тезис: покупатели электромобилей делают осознанный выбор. Они в деталях представляют, как заказывать запчасти, кто займется ремонтом, где будет заряжаться батарея.

— Этот BMW i3 (2015 г. в.) с пробегом в 50,3 тыс. миль стоил на аукционе $9 тыс., — продолжает наш собеседник. — Как мы подсчитали, после оплаты доставки и «таможни» он будет стоить уже $15,5 тыс. Приплюсуйте еще утильсбор в 816,7 рубля, а также услуги нашей компании.

Что же касается восстановления, то придется потратиться, и владелец электрического BMW щепетильно просчитал будущие расходы — они обойдутся примерно в 2 тыс. у. е.: «Предстоит отремонтировать крыло, восстановить бампер, заказать противотуманку, корпус фары, крепления».

Возможная скидка при отмене пошлины составит $1620. Однако на фоне общей суммы она меркнет, хотя наверняка была бы приятным бонусом для хозяина. Но насколько решающим аргументом?

Запас хода у этого микровэна составляет до 300 км (из них 140 км — на электродвигателе). Покупатель EV потратился на обустройство инфраструктуры для зарядки. Товарищество собственников его дома дало согласие на оборудование машино-места в подземном паркинге, что стоило около 400 рублей.

Заметим, это нетипичные условия для Минска. Далеко не у всех жителей многоэтажек есть такая возможность.

Tesla Model S: после ремонта будет стоить под $50 тыс.

Большая часть белорусов, покупающих электромобили в США, выбирают Tesla. Одна из таких машин (2015 г. в.) была приобретена за $19 418. С доставкой обойдется в $20 618. А если приплюсовать растаможку и прочие расходы, то цена повысится до $30 тыс. (владелец не может рассчитывать на льготу и намерен платить полную ставку).

Глядя на фотографии, становится очевидно, что немалых затрат потребует и ремонт.

Хозяин, для которого это не первая Tesla, намерен потратиться и переформатировать электрокар в рестайлинговый вариант, раз и так предстоит ремонтировать машину.

По его расчетам, после финишной отделки совокупные расходы составят $50 тыс.

Опять-таки задаемся вопросом, где будет заряжаться автомобиль? Ответ в чем-то предсказуемый: у владельца частный дом, поэтому необходимая инфраструктура всегда под рукой.

В данном случае скидка за счет обнуления пошлины могла бы составить около $3,5 тыс.! Уже солидно. Тем не менее сколько наберется белорусов, готовых потратить $50 тыс. на подержанный EV?

Nissan Leaf, Volkswagen eGolf, Kia Soul EV: по цене нового «бюджетника»

Смотрим еще несколько вариантов, которые выставлены на разные аукционы в США. Например, вот симпатичный, хоть и дорестайлинговый Nissan Leaf (2015 г. в.). Объявление подано от лица страховой компании, что внушает доверие: значит, меньше риск нарваться на обман.

Из повреждений — крыло и выстрелившие подушки безопасности. Бампер, скорее всего, достаточно будет покрасить. Возможно, понадобится ремонт водительской двери.

На момент начала аукциона была выставлена цена в $3550. В итоге электромобиль ушел за $7 тыс. Если прибавить пошлину и НДС, то получится около $10 тыс. С доставкой, оплатой утильсбора, другими платежами и ремонтом выйдет около $13—14 тыс.

В этом случае скидка в $1260 может оказаться значительной. Но ведь речь идет о бюджетном электрокаре, который имеет небольшой запас хода и довольно высокую стоимость при доставке и легализации в Беларуси.

А вот Volkswagen eGolf (2016 г. в.), итоговая стоимость которого составила $8,2 тыс. После доставки в Минск, оплаты «таможни» и прочих услуг цена вырастает на $5,5 тыс. Ремонт, по беглым оценкам специалистов, обойдется в $2,5 тыс. Итого: $16,2 тыс. Сподвигнет ли в этом случае скидка в $1476 (при одобрении нулевой пошлины) на покупку электромобиля?

Модель Kia Soul EV тоже представляет потенциальный интерес для белорусов. Вариант, который мы отслеживали, так и не был продан на аукционе, хотя выглядел привлекательно: 2016 г. в., 24,7 тыс. миль пробега, не такие уж страшные повреждения (фара, капот, бампер, крыло).

По словам Николая Скребца, подобные электромобили ранее продавались на аукционе за $7—9 тыс. С учетом всех расходов цена на подобный Kia вырастает до $13—15 тыс. Снова-таки уместно задать вопрос, кто решится на покупку при обнулении пошлины в 15%?

Сейчас владение EV в Беларуси — удел людей обеспеченных

На носу открытие БелАЭС, и очевидно, что заявление об обнулении таможенной пошлины на электромобили может быть связано именно с введением стратегически важного объекта. Ночные провалы в мощности логично компенсировать за счет увеличения парка электромобилей, пик зарядки которых приходился бы на нерабочее время. Об этом все последние годы говорят эксперты.

Как-то удалось поговорить с представителем крупной китайской компании, который рассказал о своем опыте приобретения электрокара: «Когда в нашей стране покупаешь EV, то дилер оборудует машино-место необходимой инфраструктурой. Государство выделяет на это дотации. А покупать машину с ДВС у нас сейчас невыгодно...»

В Беларуси же владение EV — это удел людей обеспеченных, которые имеют в собственности не один автомобиль и располагают возможностью заряжать батарею в местах длительного нахождения машины.

Быстрые зарядки, хаотично расставленные по городу, на наш взгляд, не решат проблему. Слабо верится, что владелец электромобиля поедет на вокзал только ради пополнения заряда батареи. В лучшем случае он постарается совместить этот процесс, например, с покупкой продуктов. Однако каждый вечер проводить час-другой на стоянке гипермаркета — тоже сомнительное удовольствие.

Точкой входа на рынок электрокаров остается возможность зарядки возле мест постоянного хранения автомобилей: около дома или работы. Если такой возможности нет, то рассчитывать на массовое распространение EV не приходится.

Несколько лет назад мы описывали проблемы владельцев электромобилей, которые рискнули пойти на эксперимент. Вместо преференций со стороны городских властей в виде права двигаться по полосе общественного транспорта, приоритетной парковки и др. «плюшек» они получили проблемы с соседями, вырывающими вилки из удлинителей, продолжительные переписки с госорганами и большие счета за электроэнергию.

Каждый раз, когда видишь на белорусских дорогах электрокар, хочется респектнуть владельцу. Не ожидая милости от государства, он сделал жизнь окружающих чуть лучше, отказавшись от ДВС и тем самым снизив количество вредных выбросов и уровень шума. Обнуление таможенной пошлины на шажочек приблизит нас к прогрессу, но массовым транспортным средством электромобиль в Беларуси после этого вряд ли станет.